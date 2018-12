Premierul britanic, Theresa May, a refuzat sa discute despre comert cu Printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, in timpul intalnirii dintre cei doi de la summit-ul G20, ea preferand sa aduca in discutie conflictul din Yemen si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, scrie The Guardian, informeaza news.ro.

Purtatorul de cuvant al lui May a informat ca ea a subliniat ca este important ca Arabia Saudita “sa ia masuri pentru a cladi o incredere ca astfel de incidente deplorabile nu vor mai avea loc iar”.

Intentia guvernului britanic a fost ca intalnirea lui May cu bin Salman…