Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua luni inainte de Brexit, premierul Theresa May a obtinut marti de la deputatii britanici un "mandat" pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar Uniunea Europeana a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP, potrivit Agerpres."A negocia o asemenea…

- Cu doua luni inainte de Brexit, premierul Theresa May a obtinut marti de la deputatii britanici un "mandat" pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar Uniunea Europeana a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP. "A negocia o asemenea schimbare nu va fi usor.…

- "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea unui Brexit fara acord, gandindu-ne in special la cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie si la britanicii de pe continent care, mai mult decat oricine, sufera din cauza nesigurantei si ar fi primele victime ale unei iesiri dezordonate",…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…