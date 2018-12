Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, transmit Reuters si France Presse. Votul s-a desfasurat la initiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May a castigat votul de neincredere in Partidul Conservator cu 200 de voturi pro si 117 impotriva. May ramane la conducerea Partidului Conservator și al guvernului.Procedura a fost declanșata dupa ce 48 de parlamentari au inaintat scrisori privind neincrederea in…

- Premierul britanic Theresa May a primit miercuri asigurari de sustinere din partea a cel putin 185 de parlamentari conservatori, numar suficient pentru a-i garanta ca va castiga votul de neincredere din cadrul propriului partid care se va desfasura in cursul serii, relateaza agentia Reuters, in urma…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara între orele 18:00 şi 20:00…

- Parlamentarii conservatori au depus numarul necesar de scrisori necesare pentru initierea motiunii de demitere a prim-ministrului britanic Theresa May, conform unei surse citata de BrexitCentral si Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Premierul britanic Theresa May va decide, in cele din urma, sa abandoneze strategia sa de mentinere a unor relatii comerciale stranse cu Uniunea Europeana dupa Brexit, intrucat aceasta duce lipsa de sprijin, a avertizat luni un important parlamentar conservator britanic, citat de Reuters. Jacob…