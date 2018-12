Theresa May a pierdut votul crucial ce va putea permite amendarea acordului privind Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May a pierdut marti un vot crucial care le-ar putea permite parlamentarilor sa amendeze acordul de Brexit, relateaza dpa. Principala camera a Parlamentului, Camera Comunelor, a adoptat cu 321 de voturi pentru si 299 impotriva un amendament procedural propus de Dominic Grieve,…

- Premierul britanic Theresa May a pierdut marti un vot crucial care le-ar putea permite parlamentarilor sa amendeze acordul de Brexit, relateaza dpa. Principala camera a Parlamentului, Camera Comunelor, a adoptat cu 321 de voturi pentru si 299 impotriva un amendament procedural propus de…

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Reuters, prelauta de Agerpres. “Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE şi Marea Britanie exclud amândouă existenţa unei frontiere fizice…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de iesire din UE…