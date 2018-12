Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anuntat luni seara premierul Theresa May. "Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord…

- Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit raportului…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminica natiunii o scrisoare in care se angajeaza sa lucreze "trup si suflet" pentru acordul sau privind Brexit, odata ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene in acest final de saptamana, transmite AFP. May, care spera…

- Premierul britanic Theresa May s-a angajat sa persevereze vineri cu proiectul sau de acord pentru Brexit in pofida opozitiei politice puternice, demisiilor din guvern si solicitarilor ca statutul ei de lider al conservatorilor sa fie pus in discutie, relateaza dpa. "Am adus ceea ce eu…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Anuntul a fost facut astazi, 14 noiembrie, de catre premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului.

- ''Cred ca daca suntem realisti putem ajunge la un acord asupra primei etape a negocierilor, adica tratatul privind Brexit, in termen de sase sau opt saptamani'', a spus Barnier. ''Tinand cont de timpul necesar pentru procesul de ratificare - Camera Comunelor, pe de o parte, Parlamentul European…