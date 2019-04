Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Principalele concluzii ale acestui summit extraordinar sunt: "Consiliul European a acceptat…

- Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP. Principalele concluzii ale acestui summit extraordinar sunt: ‘Consiliul European a acceptat o amanare pentru a permite…

- Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP. Principalele concluzii ale acestui summit extraordinar sunt: "Consiliul European a acceptat o amanare pentru a permite…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Premierul britanic Theresa May a acceptat cele doua "scenarii" privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat, joi seara, presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…