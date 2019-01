Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters.

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana (UE) se afla pe punctul de a incheia un acord pentru Brexit, care s-ar putea realiza in urmatoarele 24 - 48 de ore, a declarat adjunctul prim-ministrului britanic Theresa May, David Lidington, pentru BBC Radio, informeaza agenția de presa Reuters preluata de mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters, citeaza adevarul.ro.

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…