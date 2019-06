Theresa May a demisionat de la conducerea Partidului Conservator

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul, negociat cu UE. Acest eșec a condus la amânarea retragerii Regatului Unit…

- Ea va ramane in functie pana la alegerea succesorului sau, asteptata in a doua parte a lunii iulie, dupa cum a anuntat Partidul Conservator saptamana aceasta. Demisia Theresei May nu presupune declansarea unor alegeri legislative anticipate. Viitorul premier si lider al Partidului Conservator britanic…

- Boris Johnson a apreciat ca Regatul Unit este necesar sa se pregateasca sa iasa fara acord (”no deal”) din Uniunea Europeana (UE), daca vrea sa fie cu adevarat in masura sa negocieze un acord convenabil.”Vom parasi UE la 31 octombrie, cu acord sau nu”, a subliniat el, la o conferinta economica…

- Theresa May a anuntat, vineri, ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit. Va ramane in funcția de prim-ministru pana va fi ales un succesor. Theresa May a declarat ca a facut…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC.

- Guvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea, relateaza BBC News potrivit news.ro.”Aceasta…