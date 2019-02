Theresa May a amnat votul acordului Brexit din Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din Cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp…

- Parlamentarii britanici au votat marti in favoarea unui amendament prin care se solicita guvernului sa excluda posibilitatea de a parasi Uniunea Europeana fara un acord, transmite Reuters. Votul 318 la 310 a fost impotriva premierului Theresa May care afirmase ca singura modalitate de a indeparta un…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Liderul grupului parlamentar al conservatorilor britanici, Graham Brady, a anuntat miercuri ca exista suficient sprijin pentru a convoca un vot de neincredere in lidera partidului, premierul Theresa May, informeaza Reuters. Votul va avea loc chiar miercuri seara intre orele 18:00 si 20:00…

- Premierul britanic Theresa May i-a anunțat oficial, luni, pe parlamentarii britanici in legatura cu amanarea votului asupra acordului de ieșire din Uniunea Europeana, vot programat pentru marți, din cauza dezacordurilor dintre deputați ce amenința sa duca la respingerea acordului, transmite AFP.