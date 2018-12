Theresa May a amânat votul crucial privind Brexit-ul BBC citeaza doua surse neidentificate din cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.



May urmeaza sa faca o declaratie catre parlament la ora 15.30 GMT. Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, va face de asemenea luni o declaratie in parlament in legatura cu Articolul 50 privind Brexit-ul, a scris pe Twitter reprezentanta guvernului in legislativ, Andrea Leadsom.



Downing Street si ministrii au insistat anterior luni dimineata ca votul se va



