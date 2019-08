Candidatul desemnat de PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, comparat cu marii scriitori ai Romaniei care s-au implicat in politica și au schimbat țara in bine. O analiza de Dorin Cozma, secretar General-Adjunct PMP Maramureș: “Cand ma gandesc la istoria Romaniei moderne, nu pot sa nu-mi amintesc de oamenii de cultura care au contribuit la progresul țarii noastre . Este vorba despre acei mari scriitori ai neamului care au lasat mostenire opere de capatai in literatura romana. In epocile lor au fost nu doar scriitori, ci si oameni politici care nu s-au lasat atrasi de mirajul puterii,…