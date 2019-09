Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s a pronuntat astazi in cauza unde mai multe persoane au fost cercetate pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup Legea 39 2003 art. 7 . Este vorba de cunoscutul dosar Portul, care a zguduit judetul Constanta…

- Cel putin 25 de mari dosare de mare coruptie aflate pe rolul Inaltei Curti, in care au fost pronuntate sentinte in prima instanta de catre completuri nespecializate in fapte de coruptie, sunt afectate de cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale, potrivit unei analize Ziare.com. Peste 150 de…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de Florin Iordache.Avocații lui Liviu Dragnea au invocat lipsa completurilor specializate…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut in ședința de vineri, 28 iunie, procurorului de ședința de la Direcția Naționala Anticorupție sa precizeze care sunt elementele de noutate pentru care DNA solicita confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care principalul vizat este fostul…

- Grupul bancar austriac Erste a anuntat marti ca va pune deoparte pana la 230 de milioane de euro ca rezultat al deciziei instantei supreme din Romania legata de activitatile de afaceri ale subsidiarei sale locale BCR Banca pentru Locuinte, transmite Reuters.Constituirea acestor provizioane…

- Fostul primar Radu Mazare a declarat luni, in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost adus cu forta in Romania, fiind amenintat de un procuror si un politist din Madagascar. https://www.romaniatv.net/radu-mazare-la-iccj-in-madagascar-am-fost-amenintat-de-un-procuror-si-un-politist-am-fost-adus-fortat-in-romania_479798.html

- Coarna a declarat in timpul unei emisiuni la postul de televiziune Romania TV ca deține date potrivit carora Liviu Dragnea ar fi depus o cerere pentru a fi transferat la penitenciarul Vanjulet, din județul Mehedinți. Dupa perioada de carantina fostul lider al PSD va fi transferat la un penitenciar…