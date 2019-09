Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, candidatul la prezidentiale al PMP, susține miercuri pe Facebook ca pentru PNL „Iohannis n-a fost o pleașca, ci o pacoste: cinci ani pe tușa”. Postarea vine la o zi dupa ce Paleologu a spus in Parlament ca liderul PNL Ludovic Orban ar trebui sa incerce crearea unei majoritati.„Pentru…

- Theodor Paleologu a fost desemnat, duminica, candidatul PMP la alegerile prezidențiale. El și-a criticat adversarii politici. Mihail Neamțu a fost validat, totodata, pentru funcția de purtator de cuvant al partidului și al campaniei prezidențiale. „Imi propun sa fac din aceasta campanie electorala ceva…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, vine joi la Pitești. Candidatul PMP la alegerile prezidențiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, 25 august, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Fostul președinte nu a participat la vot. ”Candidatul PMP la alegerile…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Acesta nu a participat la vot.„Candidatul PMP la alegerile prezidentiale este Theodor Paleologu. Purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale si…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, face o analiza inedita a alegerilor prezidențiale. El remarca faptul ca in campania electorala toți candidații iși aduc aminte de credința și este foarte curios de modul in care Sfintul Duh intervine in istorie.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina…

- Fostul presedinte Traian Basescu crede ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ca fi votata de social-democrati in primul tur, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a intra in cel de-al doilea tur. El spune ca PSD a ajuns “penibil” daca discuta despre a intra sau…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…