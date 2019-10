Theodor Paleologu pentru ZDI: „Noi suntem un popor foarte greu de adunat la un loc”

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a fost constransa miercuri sa-si intrerupa discursul de politica generala dupa ce a fost huiduita de parlamentari, in mijlocul unor scene haotice din parlamentul local, informeaza AFP potrivit Agerpres. Discursul de politica generala al lui Carrie Lam…

- Valeriu Stoica a declarat ca, in viziunea sa, primul ministru desemnat trebuie sa fie foarte credibil și cu susținere politica solida. "Mai intai aș vrea sa remarc performanța excepționala a PSD in ultimii trei ani. Au existat mai multe moțiuni de cenzura la adresa PSD, a trecut una inițiata…

- Theodor Paleologu subliniaza din nou ca Dan Barna nu are curajul sa accepte o dezbatere cu el, in timp ce Andrei Caramitru transmite ca ”schema lui Basescu” e ca Paleologu sa rupa voturi de la USR. „Ca sa știți despre ce e vorba cu Paleologu. E schema lui Basescu ca sa rupa voturi de la voi…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, considera ca actuala criza politica este rezultatul unei Constitutii disfunctionale si ca este nevoie de o modificare ampla pentru a o face coerenta. El considera ca este ”o aberatie” ca presedintele sa numeasca primul ministru si apoi…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Deocamdata ramane angajat in a-și da cu parerea prin sediul partidului Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului…

- Totodata, Basescu l-a propus pe Mihail Neamtu pentru functia de purtator de cuvant al partidului si al campaniei electorale, in timp ce Eugen Tomac va conduce campania. „Am avut o implicare in ceea ce se va propune. Candidatul la functia de presedinte al tarii. E o competitie care se desfasoara practic…

- ”Ei au stat ani intregi ascunsi pe margine, ca sa iasa in an electoral cu ipocrizii, sa urce cu picioarele pe tragediile oamenilor, in contexte in care isi pot manifesta oportunismul politic. Cel ce nu a facut nimic pentru nimeni, a putut sta la adapost de criticile oamenilor o perioada. A crezut…