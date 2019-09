Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019.



"Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a numit-o pe Viorica Dancila prim-ministru. (...) In momentul in care Viorica Dancila nu va intra in turul II al alegerilor prezidentiale, va fi rasturnata de PSD. Mai e un lucru, aceasta agatare de putere a doamnei Dancila

este o catastrofa pentru PSD. (...) Ma bucur de lucrul asta, foarte bine,…