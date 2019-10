Theodor Paleologu, despre Klaus Iohannis: E un preşedinte neputincios. Într-un fel, îi convine "Eu nu spun ca daca eram presedinte nu se intampla aceasta drama. Din pacate, sunt la ordinea zilei. Cred ca in ultimii ani pasivitatea presedintelui, dorinta PSD de a politiza tot au dus la o situatie foarte proasta in fortele de ordine. Presedintele este foarte pasiv, nu e deloc implicat, incet cu incet se face otetul", a declarat Theodor Paleologu la Romania TV. Candidatul PMP a spus ca presedibtelui ii convine aceasta postura in care l-a pus PSD. "Acest tip de pasivitate pe care o vedem la Iohannis duce la neputinta. O zic fara rautate. E un presedinte neputincios. Formula… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

