Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP.Citește și: EFECTELE deciziei CCR: Birchall pierde Justiția, Fifor…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP.

- Alianta USR PLUS va depune, vineri, semnaturile la Biroul Electoral Central pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale. Potrivit unui anunt al formatiunii, semnaturile vor fi depuse la BEC la ora 10:30. La eveniment va participa si Dacian Ciolos, dar si alti lideri…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…

- Indiferent cine va fi contracandidatul lui Klaus Iohannis in turul al doilea, fie ca e vorba de Viorica Dancila, de Mircea Diaconu sau de Theodor Paleologu, votul lui Dan Barna va merge catre „candidatul PNL”, a declarat politicianul USR, duminica seara, la Digi24. Citeste si: Dan Barna: "Daca…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar ca reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara granitelor tarii. "Presedintele…

- Un membru ALDE a prezentat joi, in premiera, sondajele comandate de partid pentru prezidențiale.„Eu va spun cele doua scenarii pe care le-am vazut eu, o candidatura comuna versus o candidatura comuna. In ipoteza unei candidaturi comune sondajul este poza de moment, asta au declarat cei care…