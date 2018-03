Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai experimentati jurnalisti, Mihai Golescu, directorul cotidianului Argesul, presedinte al Uniunii Ziaristilor Profesionisti, filiala Arges, critica in termeni duri lipsa de transparenta a conducerii Consiliului Judetean in relatia cu presa. Redam integral editorialul publicat de Mihai…

- Cantareața Katy Perry poarta un razboi legal de ani de zile cu niște calugarițe din Los Angeles, privind vanzarea unei proprietați, iar lucrurile s-ar putea termina prost pentru ambele parți.

- Un colos american readuce la viața trei fabrici din Romania! De la faliment au trecut la angajari! Recrutari la foc automat O companie care deține in Romania trei fabrici pune la bataie sute de posturi. La finalul anului 2017, aceasta a fost preluata de un colos american. La sfarșitul anului trecut,…

- Retailerul american de jucarii Toys R Us a solicitat in mod oficial in aceasta saptamana intrarea in faliment, anuntand ca va inchide sau va vinde toate cele 735 de magazine detinute in Statele Unite, iar unul din factorii care ar fi putut sa contribuie la declinul companiei este scaderea natalitatii,…

- Charles P. Lazarus s-a nascut pe 4 octombrie 1923 in Washington, DC. In copilarie, Lazarus il ajuta pe tatal sau, care detinea o mica afacere cu biciclete, cu diverse reparatii si obisnuia, de asemenea, sa ii asiste pe clientii care vizitau magazinul. Cu tatal sau drept model, el visa la ziua cand va…

- Care sunt masurile care ar trebui luate pentru a le oferi antreprenorilor o a doua șansa și a le salva companiile de la faliment? Care sunt avantajele redresarii firmelor aflate in dificultate? Cum este manageriata recuperarea creanțelor fiscale ale bugetului local? Sunt doar cateva din temele abordate…

- In timp ce bucureștenii platesc intrețineri umflate, din cauza pierderilor- in depozitele Regiei sunt 20.042 de metri liniari de țeava achiziționata acum opt ani. Primaria a explicat ca, conducta achiționata pentru implementarea celor patru proiecte se afla in Depozitul RADET...

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, vineri, faptul ca administratiile locale se vor indrepta „spre faliment“ din cauza „esecului revolutiei fiscale“, precum si ca urmare a eliminarii limitei de indatorare pentru primarii.

- Un grup de investitori condus de Maria Contreras-Sweet, fost oficial al administratiei Barack Obama, va cumpara The Weinstein Company, iar societatea, cofondata de producatorul de film Harvey Weinstein, va fi transformata intr-un model de promovare a femeilor la Hollywood, transmite AFP.

- Consiliul Europei, care monitorizeaza situatia drepturilor omului si a statului de drept pe continent, se confrunta joi cu o criza de finantare, in conditiile in care Rusia a intarziat plata contributiei la bugetul organizatiei, relateaza dpa.Moscova este nemultumita de faptul ca delegatii…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat nedumerita joi de faptul ca inca nu a fost realizata evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, reiterand ca, in cazul in care valoarea va fi prea mare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar putea decide sa nu il mai achizitioneze.

- In sedinta de Consiliu Local de marti, 27 februarie, consilierii locali sigheteni au votat Bugetul. Municipiul are un buget de 148.149, 06 mii lei, din care cea mai mare parte, respectiv 140.444,52 mii lei, va fi utilizata pentru salariile angajatilor Primariei si a serviciilor aflate in subordinea…

- Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018, exista cereri inclusiv pe rolul Tribunalului Bucuresti, dar judecatorii nu deschid procedurile pentru ca nu exista formularistica, a declarat, marti, Gheorghe Piperea, avocat la Piperea si Asociatii,…

- Federația de Biatlon din Republica Moldova este in prag de faliment. Bani pentru pregatirea și participarea schiorilor moldoveni la competițiile internaționale nu sunt, așa ca președintele Federației i-a imprumuturi de la persoane fizice pentru a face fața situației.

- Toata lumea spera ca saptamana care urmeaza sa fie și cea in care dau lovitura pe plan financiar. In unele cazuri, acest lucru poate deveni realitate, in timp ce alți nativi, mai puțin fericiți, vor avea parte chiar de efectul opus.

- Mike Tyson, ajuns la 51 de ani, a fost campion mondial necontestat și deține recordul pentru cel mai tanar boxer, care a caștigat un titlu la categoria de greutate supergrea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile.

- Clubul ASA Targu Mures a revenit la starea de faliment si se retrage din campionatul Ligii a II-a, informeaza liga2.ro. Administratorul vicecampioanei din sezonul 2014-2015 a instiintat deja Federatia Romana de Fotbal de solutia Curtii de Apel Targu Mures si a solicitat dezafilierea. „Asa…

- Povestea lui Ivan Pesici, marcatorul primului gol al lui Dinamo in meciul cu FCSB . Toate echipele pe la care a trecut au dat faliment! Evenimentul care i-a schimbat cariera. Pesici, 25 de ani, și-a inceput cariera de tineret in NK Oluja, clubul din satul natal Cista Velika. La 12 ani, a trecut la NK…

- Intre cele mai moderne case de cultura, cu un stil arhitectonic aparte, lasate moștenire sindicatelor de catre fostul ”regim totalitar” se afla și Casa de cultura a sindicatelor din Zimnicea. Un așezamant de cultura dotat cu o sala de spectacole cu 500 de locuri, cu sali pentru expoziții, pentru biblioteca,…

- Fondul Proprietatea s-a aratat miercuri ingrijorat de situatia in care se afla Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, despre care Greg Konieczny, manager al Fondului Proprietatea, spune ca este la un pas de faliment, potrivit News.ro. ”Dintre…

- Daca ar fi sa le luam dupa sectiunea contact de pe jurnalul.ro , cotidianul JURNALUL NATIONAL este editat de INTACT PUBLISHING SRL Bucuresti (CUI: 27201863) – “in reorganizare judiciara”. Daca e sa ne raportam la Legea 85/2014, firma declarata editor nu mai are voie sa editeze/presteze nimic pentru…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- In urma cu mai bine de zece ani, Irinel Columbeanu intra in forta in lumea afacerilor cu ciment! Ba chiar anunta ca a descoperit cel mai tare material de constructii, pe care l-a numit, cum altfel, ”columbeanit”! Doar ca minunea nu a durat. Mai multe banci si-au cerut banii pe care omul de afaceri i-a…

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE, citat de AGERPRES. Citeste si: Tensiunile dintre…

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, ”pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt, relateaza AFP, conform news.ro.”Democratii imping la un…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Transferul lui Aymeric Laporte la Manchester City nu i-a umplut de bani doar pe șefii lui Bilbao, ci va salva de la faliment și o echipa de amatori din Franța. Mai exact, fundașul francez devenit al doilea cel mai scump aparator din istorie ii va aduce formației Sporting Union of Agen, din „Hexagon"…

- "Potrivit unei cercetari INSCOP Research, 44,7 la suta dintre respondenți considera comunismul un lucru bun pentru Romania, iar 44,4 la suta apreciaza ca inainte de 1989 se traia mai bine". Sondajul realizat in 2013 a fost citat de adevarul.ro. "Sociologii numesc acest fenomen "comunism rezidual"",…

- Armata a câștigat o batalie importanta în procesul în care cere peste 35 de milioane de euro de la FCSB și-l taxeaza pe Gigi pentru ca mai folosește numele Steaua pe site și pe Facebook. Becali are deja doua înfrângeri majore în litigiile în care Armata…

- Fotbalul romanesc este intr-un adevarat colaps. O echipa cunoscuta a intrat in faliment si si-a anuntat retragerea din campionat. Este vorba despre Olimpia Satu Mare care spune 'pas' din cauza lipsei finantarii. Presedintele Consiliului Director al clubului, Istvan Merkli, a transmis o scrisoare…

- Compania Tel Drum Alexandria a inaintat documentatia pentru deschiderea procedurii de faliment, un dosar fiind inregistrat la Tribunalul Teleorman, pe 17 ianuarie, cu un prim termen fixat de magistrati pentru luni, 29 ianuarie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696 de angajati.…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Instanța a amanat din nou luarea unei decizii privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii, iar gruparea de fotbal gorjeana a primit 2 luni de ragaz pentru a mai spera la continuarea activitații. Pe plan sportiv, Bogoi and Co. respira momentan ușurați și spera sa termine campionatul…

- Tribunalul Gorj a dat un termen peste doua luni in procesul privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii. Marin Condescu, creditor al clubului, a spus ca vestea este una foarte buna: "Am avut astazi termen, au fost depuse do...

- Chiar daca a fost inclinata spre arta si gimnastica, tatal sau i-a sugerat sa urmeze un colegiu de inginerie electrica. Cand fabrica pentru care lucra a fost vanduta, nestiind ce se va intampla cu ea si cu echipa sa, Heather Blease a hotarat sa-si deschida propria afacere. Asa ca 1995 lanseaza EnvisioNet,…

- Daca la centru e razboi pentru putere, in teritoriul este multa incertitudine. Primarii PSD, obișnuiți cu sprijinul nemijlocit al centrului, Post-ul Constantin Ana, despre cum sta treaba in realitatea locala: Datorita “revoluției” fiscale, localitațile sunt ușor-ușor impinse spre faliment apare prima…

- Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta începutul unei noi crize globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii, scrie Business Insider. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la…

- Omul de afaceri a fost trimis in judecata pentru ca acum cativa ani, cand clubul a intrat in insolvența, ar fi ascuns de Fisc toate bunurile: de la imn si pagina oficiala de internet, pana la jucatori. Acesta era, potrivit procurorilor, un plan de rezerva pentru Negoița in cazul unui faliment. Astfel,…

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…

- Jumatate din producatorii de carne sunt in risc de faliment Cifra de afaceri a companiilor cu activitați de fabricare a produselor din carne a crescut in 2016 cu 2% fața de 2015, la 5,78 miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor Publice. Avansul este sub media naționala de 4%, iar creșterea,…

- Parasita de aproape toți acționarii clubului Pandurii și dincolo de rezultatele dezastruoase din acest sezon, gruparea de fotbal gorjeana pare ca iși traiește ultimele clipe existențiale. Dupa luni bune in care a incercat sa-si ascunda situatia financiara extrema, perioada in…

- Fabrica de zahar Bod, cu o tradiție de peste 128 de ani, a intrat in faliment dupa ce la inceputul acestei luni, instanța a acceptat solicitarile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice și Enegie Romania in acest sens, scrie agrointel.ro.