Poezia zilei: Peregrinul - Irina Lucia Mihalca

Peregrinul In fiecare zi te invelesti cu adevarul clipei, un adevar ce te opreste in loc pana la suspinul ce irumpe in spirala, din trupurile incandescente, a vesnica primavara, a floare de cires. Doar valul urias infrunta malul, cu timpul va disparea. Uiti sa inaintezi, uneori. Stoluri de pasari vin si pleaca.… [citeste mai departe]