Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai impresia ca nimic nu te mai poate uimi, Catalin Oprisan vine si te contrazice. Redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica Smiley News, de la Neatza, un clip care te pote face sa razi si sa plangi, in acelasi timp.

- Azi suntem suparați și nu prea, pen’ca a fost excelența sa domnu ambasador al Americii și n-am apucat sa-l intrebam cam cat o sa fie dolaru la ei, ca n-am putut ajunge la o distanța suficienta ca sa ne exprimam cu americaneasca din dotare, din cauza unui nene ce-o facea pe jandaru, patruns peste limita…

- Preotul militar Constantin Magdoiu este singurul angajat al Bisericii din județul Gorj care a reușit performanța de a anula caterisirea sa data, cu doi ani in urma, de catre Consistoriul Eparhial al Mitropoliei Olteniei. Magdoiu, caterisit dupa ce a fost acuzat de gestiune frauduloasa a bisericii…

- Timisoara are parte de o noua formatie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „fata“ a fostei formatii The Weekend Band. „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti…

- Simona Halep s-a oprit in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost infranta categoric de japoneza Naomi Osaka, in doar doua seturi caștigate cu scorul 6-3, 6-0, insa romanca a avut momente in care le-a aratat tuturor de ce merita sa fie numarul 1 mondial.

- Autoritatile au prins doi indivizi care pretindeau a fi operatori ai unei case de schimb valutar, dupa ce acestia reusisera sa fuga cu un milion de dolari, primiti de la un client care nu realizase ca se afla in mijlocul unei inselatorii. Hotii ar fi inchiriat un spatiu care fusese folosita de o banca…

- Tinerii fara posibilitați financiare pot beneficia de o locuința din partea statului. Agenția Naționala pentru Locuințe a dat unda verde proiectului prin care edilii de la Lupeni vor contruirea unui bloc destinat tinerilor. Acesta va fi amplasat pe Bulevardul Pacii din localitate, in zona in care…

- Palatul National "Nicolae Sulac" a gazduit un nou concert in cadrul Festivalului "Martisor 2018". Spectacolul muzical a avut loc aseara, iar atmosfera a fost incinsa de artistii Alex Calancea Band, Guz, Cristofor Aldea-Teodorovici și Natalia Barbu.

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- In celalalt duel, LAPI Dej intalnește pe CSU Brașov, iar formațiile de pe primele doua locuri in grupa vestica din liga secunda – Știința Bacau și CSM Campia Turzii – sunt calificate direct in faza a doua din play-off, unde se vor alege echipele ce merg la barajul de promovare. Adauga…

- In contextul Zilei Memoriei, marcata la 2 martie, la 26 de ani de la izbucnirea conflictului armat de la Nistru, ieri, 27 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Interne a organizat un eveniment dedicat celor cazuti la datorie și veteranilor care au luptat in acest conflict.

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- In Consiliul de Securitate al ONU a avut loc rotația regulata a președinției. Kazahstan, dupa o luna in fruntea organului cheie a celei mai importanta organizație internaționala, a cedat locul Kuweitului.

- O masini a cazut, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Bucuresti. Autoturismul s-a scufundat, insa soferul a reusit sa se salveze, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Un trubadur din Timisoara care a incantat cu melodiile sale mii de oameni care au trecut prin centrul istoric al Timisoarei este intr-o situatie dificila, iar timisorenii sunt chemati sa il ajute, fiind organizat un concert caritabil cu ocazia caruia pot fi facute donatii.

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a devenit primul jucator din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club in Liga Campionilor la fotbal, gratie "dublei" pe care a reusit-o miercuri seara in partida cu Paris Saint-Germain (3-1), din cadrul…

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu afirma ca regreta ca nu a reusit sa incheie meciul impotriva jucatoarei canadiene de origine romana Bianca Andreescu in doua seturi, dar si-a exprimat bucuria pentru ca a adus cel de-al doilea punct Romaniei la finalul primei zile a Fed Cup. Ea a recunoscut…

- Portdrapelul Republicii Moldova la Olimpiada Alba de la PyeongChang, schiorul Nicolae Gaiduc, este nerabdator sa intre in concurs. Vineri, 16 februarie, el va lua startul in cursa de schi fond pe diatanța de 15 kilometri, stil liber."Traseul imi place.

- Madalina Ghenea, despartita de iubit, dar cresc copilul impreuna. Cand va avea loc botezul? Despre relatia dintre Madalina Ghenea si Matei Stratan s-a scris de nenumarate ori ca, dupa ce acestia au devenit parinti, s-a degradat de la o zi la alta. Cei doi s-ar fi certat si impacat de nenumarate ori,…

- Marius Copil, locul 93 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 7-6 (5), 6-4, pe olandezul Robin Haase, numarul 42 mondial si cap de serie 5, in runda inaugural a turneului Sofia Open, cu premii totale de 500.000 de euro, si s-a calificat in turul doi.Copil s-a impus intr-o ora si 15 minute.…

- La Biblioteca "Teodor Ștefanelli" din Siret va avea loc miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 12:00, lansarea volumului de poeme "Tu ce-ai facut astazi?" (Editura Alexandria Publishing House), autor Ovidiu Scridon. Autorul carții va susține și un recital de muzica. Volumul ...

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate bune la primele teste, astfel ca va fi probat pe oameni. Tratamentul a fost creat la Universitatea Stanford din Statele Unite. Cercetatorii de aici sustin ca o injecție intr-o singura tumora declanșeaza un raspuns…

- Dya, tanara artista descoperita de catre Costi Ionita, facea ravagii in topurile muzicale romanesti in anii 2008 cu single-ul „Stai”, iar acum este din nou in atentia fanilor cu o miscare foarte bine primita de public. Ce mai face Dya la zece ani de la debut? Pentru cei care nu stiu, povestea ei a inceput,…

- Lider de necontestat al industriei microprocesoarelor timp de zeci de ani, Intel nu a reusit sa se adapteze vremurilor in schimbare, esecul de a se impune ca jucator important in sfera dispozitivelor mobile lasand deschisa o oportunitate pe care rivalul Samsung a reusit sa o exploateze cu mare succes.…

- Luptatorii Clubului „Scorpions” Barlad au reușit sa-și adjudece nu mai puțin de 25 de medalii, dintre care 11 de aur, la Cupa „Alexandru Ioan Cuza”. Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a participat cu 25 de luptatori la cea de-a treia ediție a Cupei „Alexandru Ioan Cuza”. Concursul a avut loc sambata,…

- Fetița fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu și a jurnalistei Cristina Șișcanu a implinit 9 luni. Micuța a fost inregistrata in timp ce spunea cuvantul „mama”. In aprilie 2017, Madalin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu, deveneau parinții unei fetițe . Micuța, care a primit numele Petra,…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Intr-un magazin din Ungheni s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și asta pentru ca un individ a dorit sa fure banii, informeaza politia.md In aceasta dimineața, aproximativ la ora 3:20, intr-un magazin din orașul Ungheni, s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și…

- In Franta, o pisica pierduta s-a intors acasa cu trenul. Pasagerii aflati in gara din comuna Sart au vazut pisica pe sine, in fata unui tren care tocmai se pregatea sa plece. Ei au incercat s-o goneasca, insa animalul s-a dovedit a...

- Concert live Cantellion & Lansare de carte Iris-Adina Morar @ Friends Pub pe 27.01.2018, ora 17:00. Cantellion In mai 2015, Catalin Moraru și Iris-Adina Morar s-au cunoscut prin intermediul unei cunostinte comune la un concert Luna Amara din Cluj, unde Catalin canta solo in deschidere. Dupa un timp,…

- FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a finanțata de Adrian Mititelu, s-a ințeles cu atacantul Mihai Dina (32 de ani). Transferul a fost anunțat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a lui FC U Craiova. Mihai Dina a evoluat pentru Universitatea Craiova intre 2005 și 2011, perioada in care a marcat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, in noaptea de joi seara, dupa ce si-a incendiat singur casa, in localitatea Tarlungeni, judetul Brasov. Barbatul era cunoscut cu probleme psihice, iar in momentul in care a dat foc locuintei, se afla impreuna cu mama sa. Femeia a reusit insa sa iasa din casa…

- Doua operatii considerate aproape imposibile au fost realizate de medicii din Tatarstan. In urma interventiilor, care au durat ore in sir, ei au reusit sa salveze mana si piciorul a doua fetite, implicate in accidente rutiere grave.

- A furat o mașina, s-a urcat baut la volan și fara sa posede permis, a facut accident, apoi a fugit de la locul faptei. Este cazul unui tanar de 23 de ani din Caraș Severin care a fost numit, oficial, pericol public.

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.

- Despre Irina Onescu și modul in care un primar tanar și cu o viziune moderna ințelege sa faca administrație publica s-a tot scris. Ceea ce este cu adevarat impresionant este ca tanarul primar din Petriș, o comuna despre care poate mulți dintre aradeni nici nu auzisera pana in urma cu 2 ani, a reușit…

- Presedintele de onoare al echipei de fotbal FC Botosani, Cornel Sfaiter, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca gruparea moldoveana a reusit în aceasta pauza competitionala cea mai spectaculoasa campanie de achizitii prin transferurile jucatorilor Catalin Golofca, Florin Acsinte,…

- La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 50 de ani, cu privire la faptul ca, a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi fiul acesteia, spunandu i ca a fost implicat intr un accident,…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Debut perfect de an pentru Simona Halep. Aceasta a reusit sa se impuna in finala turneului WTA de la Shenzen. Aceasta a trecut in ultimul act de cehoaica Siniakova. Partida a fost disputata in conditii speciale, jocul ajungand sa se desfasoare in sala, asta pentru ca afara ploaia nu a permis acest…

- Pe muzica lui Liviu Vasilica si cu un soare neobisnuit de cald pentru ianuarie, sute de oameni s-au adunat, sambata dimineata, in centrul orasului Zimnicea ca sa ia parte la o traditie a locului: botezul cailor.

- A gasit o geanta cu peste 16.000 de euro si, fara sa ezite, a sunat la Politie. E vorba de o chelnerita care lucreaza, pentru un salariu de cateva sute de lei, intr-un restaurant de pe Dealul Negru din judetul Arges. Ea a apelat la 112 imediat ce a gasit banii uitati de o clienta in local.

- Mihaela Radulescu are noi motive sa se laude cu Felix Baumgartner. Dupa ce a stabilit mai multe recorduri sportive, Felix a reusit sa castige si un titlu in moda! Iubitul Mihaelei a fost desemnat cel mai stilat barbat din 2017.

- Republica Moldova a reușit pas cu pas sa redobândeasca încrederea în fata partenerilor de dezvoltare, inclusiv a celor care ne finanteaza. Declarația a fost facuta de catre Prim-ministrul Pavel Filip, într-un interviu pentru un post privat de televiziune, transmite MOLDPRES.…

- In noaptea dintre ani, ploiestenii au fost invitati in centrul orasului pentru a asista la un concert special, pe scena din centrul orasului evoluand, spre deliciul tinerilor si nu numai, Andreea Banica, Dorian Popa, Amna și trupa Alb și Negru. Au asistat la concert cateva mii de spectatori veniti sa…