The Washington Post: Plictisiti de coalitii confortabile, tinerii din Germania vor un mai mare partizanat

- Uniunea Crestin-Democrata (UCD) se intalneste luni pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), o miscare ce o va apropia pe Merkel de inceputul celui de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, scrie Reuters, conform news.ro.Ultimul obstacol in calea incheierii unui…

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii cancelarului…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Cele mai importante partide germane, reprezentante ale dreptei și stangii, au reușit sa ajunga la un acord cu privire la formarea unui nou cabinet și partajarea principalelor posturi ministeriale.

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Negocierile pentru formarea unei noi coalitii care sa guverneze Germania vor fi reluate luni, dupa ce partidele implicate au esuat in a ajunge la un acord, au informat, duminica, membri ai Partidului Social-Democrat (SPD), relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania au ajuns la un acord, miercuri, in privinta politicilor de mediu, in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Angela Merkel pare pe cale sa poata forma un guvern la sfarsitul lui martie, dupa un indelungat impas politic, fara precedent, in Germania, insa planurile i-ar putea fi afectate de un tanar social-democrat in varsta de 28 de ani, scrie AFP.Kevin Kuhnert a urcat pe scena politica germana in…

- Dupa patru luni in care, dupa alegerile generale din Germania, nu s-a putut constitui o majoritate parlamentara si un nou guvern, se prefigureaza din nou o mare coalitie, cum a mai fost. Duminica a avut loc la Bonn congresul social-democratilor germani, in care s-a votat inceperea unor noi negocieri…

- Delegatii prezenti la congresul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) au votat, duminica, in favoarea initierii negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in vederea formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, a facut, duminica, apel la membrii partidului sau pentru ca acestia sa dea unda verde negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentiile internationale de presa.

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Partidele extremiste si populiste mimeaza democratia la baza, insa istoria acestora ne arata ca ele depind visceral de o figura dominanta de conducator. E un paradox, fiindca tocmai aceste partide agita Europa de pe pozitia unor miscari de rezistenta fata de autoritati. Iata ca nici Alternativa pentru…

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Cotidianul german a informat ca participanții — Merkel, aliatul ei bavarez, Horst Seehofer, și Schulz — au discutat mai multe opțiuni de formare a guvernului — de la formarea unei mari coaliții, alcatuirea unui guvern minoritar sub conducerea lui Merkel și pana la organizarea de noi alegeri. Insa…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…