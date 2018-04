Stiri pe aceeasi tema

- Felicitandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa, presedintele Trump a ignorat, marti, avertismentele directe ale consilierilor sai pentru probleme legate de securitate nationala, inclusiv o nota din mapa cu informatiile zilei in care era scris cu majuscule "NU-L FELICITATI", dupa…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat joi ca membrii aliantei si-au marit cheltuielile militare in 2017 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul plangerilor presedintelui Trump ca numai cativa dintre cei 29 de aliati isi indeplinesc promisiunile. Per total, tarile NATO - exclusiv…

- Acuzatiile sunt extrem de variate, de la abuzuri de privilegiu relativ triviale pana la violari fara precedent ale legilor si normelor etice. Presedintele si ginerele sau e posibil sa foloseasca politica externa americana pentru a se imbogati. Delegatiile straine rezerva in mod obisnuit camere la hotelul…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Departamentul de Trezorerie al SUA a publicat luni o lista cu 96 oameni de afaceri din Rusia care s-ar putea confrunta cu sanctiuni din partea SUA pentru presupusa apropiere de Kremlin. Numai ca, in loc sa realizeze lista printr-o revizuire serioasa si independenta, se pare ca Departamentul a copiat…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…