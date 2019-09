The Washington Post: Lumea are nevoie ca germanii să fie un pic mai egoiști (editorial) Când vine vorba de economie, Germania sta bine - poate chiar prea bine pentru propriul ei bine. De fapt, succesul Germaniei ar putea fi una dintre cele mai mari probleme ale ei, pentru a nu mai pomeni de problema pe care o reprezinta pentru Europa și pentru întreaga economie globala, scrie Rador, citând The Washington Post.



Derutați? Iata ce se petrece. Daca alte state membre UE violeaza mereu normele care le impun limitarea deficitului bugetar la maxim 3% din PIB și a datoriei publice la maxim 60% din PIB, Germania le respecta. În ultimii cinci ani a avut surplus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala. Producţia industrială este puternic afectată de războiul comercial dintre SUA şi China, scrie Bloomberg,…

- Financial Times: Europa de Est se confrunta cu o creștere accentuata a focarelor de pesta porcina ● Les Echos: Razboiul comercial al lui Donald Trump intra într-o noua faza. Prețul: 200 de dolari pe an pe gospodarie ● Le Temps: La Sátoraljaújhely, Orban menține nostalgia Ungariei…

- ''Principalul meu obiectiv politic este depașirea diviziunilor dintre nord și sud, est și vest, țarile mici și cele mari'', a declarat viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înainte de întâlnirea bilaterala de la Palatul Chigi cu premierul Giuseppe…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei , cetateni straini din state terte cei mai multi din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc. si cetateni ai…

- Rusia si Statele Unite îngroapa Tratatul INF. Amenintarea nucleara revine în Europa. Pare ca acest lucru nu nelinisteste pe nimeni. Înca o saptamâna, iar dupa aceea unul din cele mai importante tratate de dezarmare devine istorie. Daca nu se va întâmpla o minune,…

- Propunerea prevede ca, in urma discutiilor din cadrul Eurogrupului, Consiliul va stabili in fiecare an orientari strategice privind reformele si prioritatile de investitii pentru zona euro in ansamblu. Ulterior, Consiliul va adopta, de asemenea, o recomandare continand orientari specifice adresate…

- E ușor sa critici politicile de migrație ale SUA ca fiind inumane, insa abordarea UE este chiar și mai scandaloasa. Politicienii din UE au delegat altora comiterea ororilor și se spala pe maini de orice vina, scrie ziarul german Der Spiegel , citat de Rador.