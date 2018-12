Stiri pe aceeasi tema

- Ken Maschhoff, presedintele celei mai mari companii familiale de productia a carnii de porc din SUA, a vazut in acest an cum profiturile sale scad pe masura ce tensiunile comerciale dintre SUA si China au escaladat, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Compania sa, The Maschhoffs, a oprit…

- Razboiul comercial dintre SUA si China din acest an afecteaza nu doar pietele emergente si in curs de dezvoltare ci intreaga economie mondiala. Astfel, in luna octombrie, Fondul Monetar International a revizuit, in jos, la 3,7% estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de economia mondiala,…

- Victoria obtinuta de Qualcomm in Germania are loc la cateva saptamani dupa ce a obtinut un ordin judecatoresc in China de interzicere a vanzarilor pentru unele modele de iPhone. Apple, care a contestat ambele decizii, a continuat sa ofere iPhone-urile in China, dar a facut modificari in sistemul…

- O treime din macarea produsa anual la nivel global ajunge la cosul de gunoi, adica aproximativ 1,3 miliarde de tone, potrivit datelor Organizatiei pentru Alimente si Agricultura a Natiunilor Unite - FAO, iar acest lucru are un impact negativ asupra mediului inconjurator si asupra economiei.…

- China este pregatita sa depaseasca Statele Unite ca cea mai mare piata a calatoriilor aeriene din lume pana in 2022 - si nu este de mirare ca nebunia constructiei aeroportului din tara continua spectaculos, scrie CNN.

- Iranul nu vede niciun motiv sa "isi piarda timpul" in noi discutii legate de programul nuclear al Teheranului cu presedintele american Donald Trump, pentru ca pe el "nu te poti baza", a declarat ministrul de externe iranian intr-un interviu difuzat vineri, citat de dpa. Statele Unite au…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…