- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat vineri ca a discutat cu premierul australian Malcolm Turnbull, cu care pregateste un acord pentru ca Australia sa nu fie afectata de tarifele americane asupra importurilor de aluminiu si otel, informeaza Reuters. "El (Turnbull - n. red.)…

- Decizie drastica venita de la Casa Alba! Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, transmit DPA si Reuters. Reacțiile urmare…

- Administratia Donald Trump analizeaza posibilitatea unui bombardament punctual impotriva Siriei ca reactie la informatiile privind atacuri cu arme chimice, afirma oficiali americani citati de cotidianul The Washington Post. Conform surselor citate, presedintele Donald Trump le-a cerut membrilor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor, așa cum facuse autorul masacrului de anul trecut din Las Vegas, relateaza BBC.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, marti, ca a semnat un nou ordin executiv care mentine deschis centrul de detentie de la Guantanamo Bay si a precizat ca acolo vor fi trimisi si alti prozonieri. "Tocmai am semnat, chiar inainte sa intru pe aceasta usa, un ordin catre secretarul Mattis…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, iar una dintre masuri vizeaza anularea programului loteriei vizelor. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exclus luni orice dialog cu talibanii, informeaza AFP. In cadrul unei intalniri la Casa Alba cu ambasadorii statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, Trump a condamnat atacurile din Afganistan impotriva "celor nevinovati" si a afirmat…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii i-a acordat jurnalistului Piers Morgan, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un interviu in care a vorbit, intre altele, despre femei si feminism si in care si-a exprimat respectul fata de prim-ministrul britanic Theresa May si a spus ca il place mult pe…

- Totul pleaca de la Ceasul riscurilor de conflict atomic care a fost dat cu 30 de secunde inainte de Consiliul de Directori al Buletinului Oamenilor de Știința din Domeniul Atomic, fiind setat la doar doua minute de un potential razboi nuclear, pe fondul deteriorarii securitatii la nivel global, noteaza…

- Potrivit cotidianului american, Donald Trump ar fi dat in iunie 2017 ordinul ca procurorul special Robert Mueller sa fie destituit, insa consilierul juridic al Casei Albe Don McGahn ar fi refuzat, insa, abia dupa ce Don McGahn ar fi amenintat ca demisioneaza, s-ar fi razgandit Donald Trump, a dezvaluit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, inainte de a tine un discurs in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, ca spera sa aiba un dialog cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, "arma" sa politica. "Castigatorii" Fake News Awards desemnati de Donald Trump sunt CNN, mentionat de patru ori, The New York Times, mentionat de doua ori, si ABC, The Washington Post, Time…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejându-se de ploaie cu o umbrela, în timp ce Melania și fiul sau Baron merg în spatele sau prin ploaie. Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial,…

- "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri), la spitalul national militar Walter Reed s-a desfasurat foarte bine. Presedintele are o sanatate excelenta", a declarat medicul Ronny Jackson care anterior s-a ocupat de predecesorul lui democrat Barack Obama. El urmeaza sa ofere marti detalii asupra…

- Presedintele Statelor Unite este in centrul unui nou scandal dupa ce, in timpul unei sedinte cu usile inchise, ar fi avut o remarca vulgara la adresa migrantilor din Haiti, El Salvador și țarile africane.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, joi, ca "probabil" ca are o relatie foarte buna cu liderul suprem al nord-coreenilor, Kim Jong-Un, refuzand, cu toate acestea, sa declare daca a vorbit in mod direct cu omologul sau, informeaza site-urile Reuters si Politico.

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Democrația din Romania este in pericol sa faca pași inapoi, iar romanii onești au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale, scrie „The Washington Post” intr-un comentariu asumat de board-ul editorial al ziarului.

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Donald Trump intentioneaza sa mearga in februarie in Marea Britanie pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra. Acesta a fost invitat in Marea Britanie de Theresa May. Trump nu se va intalni cu regina Elisabeth a II-a in vizita sa din februarie. b1.ro

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.