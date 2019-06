Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud si premierul in exercitiu al Israelului, i-a cerut din nou luni seara lui Avigdor Lieberman, presedintele partidului Yisrael Beiteinu, sa se alature coalitiei sale, pentru a evita convocarea alegerilor parlamentare anticipate. "Fac tot posibilul…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, i-a acordat lui Benjamin Netanyahu, miercuri seara, sarcina de a forma un nou guvern, liderul formatiunii Likud (dreapta) urmand sa initieze negocierile formale pentru o coalitie guvernamentala, relateaza mediafax.Benjamin Netanyahu a sosit miercuri…

- Benjamin Netanyahu urmeaza sa serveasca un al cincilea mandat ca prim-ministru al Israelului, dupa ce principalul sau rival a recunoscut ca a pierdut alegerile. Cu 97% din voturi numarate, partidul lui Netanyahu a obținut 65 de locuri din totalul de 120. Likud și Partidul Albastru și Alb, condus…

- Alegeri strinse in Israel, sansele premierului Benjamin Netanyahu de a ramane in functie se mentin dupa numararea a 95% din voturi, in timp ce opozantul sau, Benny Gantz se declara optimist. Partidul Likud al lui Netanyahu pare in pozitia de a obtine 35 din cele 120 de locuri din Knesset, cu un loc…

- Benjamin Netanyahu are un îndelungat istoric de utilizare a bigotismului și învrajbirii pentru a obține avantaje electorale. Dar cum el candideaza acum pentru un al cincilea mandat de premier israelian contra unei competiții serioase, și cum se confrunta cu perspectiva inculparii daca va…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, in scrutinul parlamentar din Israel, dar o coalitie de dreapta are mai multe sanse de obtinere a majoritatii in Knesset, arata sondaje la iesirea de la...

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…