- Pe cat de fascinanta este viața profesionala a lui Elon Musk, pe atat de controversata este viața privata a tatalui sau. Daca despre mama sa știm ca este o femeie puternica, antreprenoare, care a aparut și-n reclame, despre tatal sau nu știam prea multe. Pana acum! Recent, s-a descoperit ca a facut…

- Invitat de catre managerul Florin Gabriel Ionescu inca din decembrie 2017 sa faca acest spectacol la Resita, regizorul german Johannes Lang din Nurnberg spune ca avem de-a face cu un thriller de spionaj, care la vremea lui a fost foarte serios, insa acum aduce mai mult a comedie, pentru ca…

- Problema Cataloniei ține Spania pe varfuri, inca de la tentativa de scesiune de anul trecut și fuga liderului Carles Puidgemont din țara. Protestele care au rasarit in Spania ar putea primi un nou imbold, dupa ultima masura luata in statul iberic. Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul…

- Ca antreprenor am trait toate experientele pe care aceasta alegere ti le aduce, de la provocari si esecuri, la impliniri si reusite. Am crescut o companie de facility management services de la 1 la aproape 600 de angajati intre 2003 si 2015 si am repornit, de 2 ani, pe acelasi drum cu o firma…

- Doi minori au furat o mașina și au condus-o pe strazile Craiovei, fiind depistați intamplator de oamenii legi care au observat mașina parcata neregulamentar. In noaptea de 17 spre 18 martie, in jurul orei 01.30 politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova insotiti de un jandarm, in timp ce executau…

- Agentia de brokeraj Dunwell, specializata in segmentul industrial al pietei imobiliare, si-a propus sa atinga o cota de piata de 10% in primul an de activitate. Compania fondata anul trecut de catre Marian Orzu, Daniel Cautis si Laurentiu Badea ofera servicii de tranzactionare si consultanta…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a sustinut miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar, scrie news.ro.…

- Se poate argumenta cu succes ca Tillerson a fost cel mai slab secretar de stat al SUA din intreaga epoca postbelica. El a prezidat o reorganizare esuata la Foggy Bottom [departamentul de stat - n.trad.] care a afectat moralul angajatilor si a dus la un exod al diplomatilor veterani. Retrogradarea de…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost acuzata ca a plagiat o reclama a companiei Kenzo pentru cel mai recent videoclip al ei, „Delicate”, pe care l-a lansat duminica, scrie bbc.com. Mai multi fani ai artistei au spus ca exista anumite similitudini intre videoclipul pe care l-a lansat aceasta si…

- Lidia Buble, de nerecunoscut dupa ce și-a schimbat look-ul.Artista a postat pe contul de socializare o imagine in care arata total diferit. Fanii au reacționat imediat. Lidia Buble a postat o fotografie in care apare cu parul roz, fara sa dezvaluie insa daca este o schimbare permanenta sau daca a ales…

- Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica.. un copil care pana acum a fost sanatos si vesel. De trei saptamani, Rares nu mai zambeste si plange de fiecare data cand doctorii…

- Oana Roman vorbește pentru prima oara despre drama ei. Mai exact, vedeta a scris pe contul de socializare despre violența verbala și despre cat de mult au afectat-o cuvintele unor oameni la care a ținut și pe care ii credea prieteni. „S-a tot vorbit in ultima vreme despre violența domestica, despre…

- Davide Astori capitanul de 31 de ani al celor de la Fiorentina a murit sambata noapte, in camera de hotel, inainte de meciul cu Udinese. (Detalii aici) Gianlugi Buffon, capitanul celor de la Juventus, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant in care a vorbit despre Davide Astori. ...

- Se pare ca presedintele Trump a inceput un regim special unde reduce consumul de alimente nesanatoase pe care le consuma cu mare placere. Recent, medicul personal si alti trei oameni familiarizați cu alimentatia lui Trump au declarat pentru Bloomberg ca este pus la dieta deoarece nu mai are mult si…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Noi caderi masive de zapada si viscol sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP.Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua. In ultimele…

- Recent, s-au implint 307 de ani de la nașterea domnitorului Constantin Mavrocordat. El a domnit de patru ori in Moldova aprilie 1733 – noiembrie 1735; septembrie 1741 – iulie 1743; februarie 1748 – august 1749; iunie 1769 – decembrie 1769 și de șase ori in Valahia. Constantin Mavrocordat s-a nascut…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Whole Foods, cel mai mare retailer american care comercializeaza alimente bio majoreaza taxele pentru spatiile de la nivelul ochilor de pe rafturile magazinelor si schimba modul in care face afaceri cu furnizorii, relateaza Business Insider. Whole Foods a renuntat la liniile principale privind…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- Seful de promotie al Institutului National al Magistraturii (INM), Alinel Bodnar, a sustinut marti, la Palatul Cotroceni, ca desi uneori exista presiuni sau atacuri la independenta magistratilor, educatia profesionala ii oblige sa nu abdice de la principii.

- Theranova Oradea este un Centru Medical de Protezare și Ortezare din Romania ce difera de ceilalți competitori din acest domeniu. La Theranova, credem ca oamenii pe care ii ajutam sa pașeasca din nou, reprezinta povești inspiraționale, ce merita impartașite.…

- Raed Arafat: Sistemul RO-ALERT va deveni functional in doua-trei luni Proiectul de lege privind implementarea sistemului RO-ALERT, de avertizare a populatiei în situatii de urgenta, merge la vot în Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil în Comisia pentru tehnologia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Comisarul European pentru Politici Regionale aproba ca la Bruxelles se ia in calcul conditionarea alocarilor de fonduri de respectarea statului de drept, in tarile beneficiale, potrivit Digi24.com.

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Rise and Fall se prea poate sa fie cel mai ambițios pachet de expansiune al industriei gaming din ultima decada. Rise and Fall, din 8 februarie pentru Civilization VI la prețul de 30E, va include 8 facțiuni, dintre care Scoția este prezentata astazi intr-un videoclip, noi mecanici precum Great Ages,…

- Selectionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, ca Romania, Serbia si Muntenegru sunt adversare cu stiluri similare, dar el ar fi preferat o echipa ca Scotia sau Finlanda. "Avem trei adversare cu stiluri similare. Nu as spune ca tragerea…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Cod portocaliu de inundatii in Paris in urma ploilor torentiale din ultimele zile. Marti, nivelul Senei a ajuns la 4,96 metri, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazile capitalei franceze. Pana vineri exista riscul ca Sena sa treaca de sase metri, in conditiile in care nivelul normal nu…

- Carles Puigdemont, liderul aliantei Junts per Catalunya, presedintele demis al Generalitat, insista ca poate conduce Catalonia de la Bruxelles, bazandu-se pe noile tehnologii, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Vineri dimineata, el a facut declaratii la Catalunya Radio, subliniind ca este…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- O cunoscuta companie americana, care in Romania controleaza o treime din piata produselor de ingrijire pentru copii, a fost data in judecata, fiind acuzata ca nu a avertizat consumatorii ca anumite produse pot cauza cancer. Recent, compania a pierdut un alt proces intentat impotriva acesteia

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Adunand marturii ale trecerilor celor mai importanti oameni ai vremii prin judetele Olt si Romanati, un profesor de istorie a regasit prin insemnari o intamplare de sfarsitul Razboiului de Independenta, protagonist fiind chiar prim-ministrul de atunci.

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul caștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- CSM Volei Alba Blaj a transferat-o pe Lynda Morales, o jucatoare din Porto Rico, care va evolua pe pozitia de centru, a anuntat campioana Romaniei la volei feminin, pe pagina sa de Facebook. Morales (1,88 m, 74 kg), care a participat cu echipa nationala a tarii sale la Campionatul Mondial din 2014 si…

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News.Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul pentru o SCHIMBARE...'…

- Pentru Alexandru Arsinel, ultimul an a fost cel mai greu din viata lui. Actorul a pierdut doua colege si bune prietene, in doar o luna. Pierderea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate l-au marcat si i-au slabit sanatatea. Recent, Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte…