The Washington Post: Abuzurile de putere ale lui Trump s-ar putea sa nu conteze

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Rusia, 11 martie 2018. Au trecut 33 de ani de la inceputul sfarsitului Uniunii Sovietice. La 11 martie 1985, Mihail Gorbaciov, atunci in varsta de 54 de ani, a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, fiind primul lider al partidului nascut dupa victoria revolutiei bolsevice.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatiile aduse joi seara de Gabriel Oprea, afirmand ca nu credea ca fostul presedinte al UNPR sa faca ”o asemenea greseala” si ca este ”cam urat pentru dumnealui si pentru SRI”.

- Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, Trump spune: "Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi". Presedintele american se adresa sustinatorilor sai, la…

- Presedintele FIDESZ, premierul Viktor Orban, si presedintele Comisiei de Politica Externa a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, l-au primit miercuri, in Parlamentul Ungariei, pe presedintele formatiunii Fratii Italiei (FdI), Giorgia Meloni, a informat seful Biroului de Presa al premierului…

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, sustine ca a vorbit la Washington cu reprezentanti FMI despre coruptia si ipocrizia guvernarii de la Chisinau, iar cand a intrebat de ce programul cu FMI nu contine masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa modelul programului FMI cu Ucraina, i s-a raspuns ca „autoritatile…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a indemnat luni Statele Unite ale Americii ''sa reduca nivelul exigentelor pentru inceperea discutiilor'' cu Phenianul, declaratia intervenind in contextul in care consilieri ai sai s-au

- Protest la Palatul Cotroceni, pe 21 februarie. Cateva zeci de persoane protesteaza miercuri, 21 februarie, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da…

- In cursa pentru alegerile legislative ungare din 8 aprilie 2018, a caror campanie a inceput duminica, 18 februarie, prim-ministrul Viktor Orban are toate sansele sa ramana la putere, noteaza ziarul francez La Croix , citat de Rador.

- Pentru ca, in conferintele de presa, liberalii nu scapa nicio ocazie de a ataca conducerea Consiliului Judetean, presedintele institutiei, Marian Mina, le-a dat replica in conferinta de presa de joi, 15 februarie. Subiectul a fost, de aceasta data, licitatia pentru lucrarile de la Spitalul Judetean:…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a afirmat ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Sorensen respinge acuzatiile fostei sotii. Femeia nu il acuza doar violenta, ci si de abuzul emotional, scrie BBC. A doua plecare in cateva zile Plecarea sa are loc la cateva zile dupa ce un alt consilier, Rob Porter, a plecat din cauza acuzatiilor similare formulate de doua…

- Dintre respondenti, 51% sunt de acord cu felul in care Trump gestioneaza situatia economica, cel mai mare procentaj inregistrat de presedintele american la aceasta intrebare de la inaugurarea sa. Sapte americani din zece sustin ca economia este intr-o situatie excelenta sau buna, cel mai mare procentaj…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Cuplul de palestinieni și-a numit cei trei copii Ierusalim, Capitala și Palestina, in semn de protest fața de decizia lui Trump de a susține Israelul sa-și numeasca drept capitala Ierusalimul, un oraș antic, cu o incarcatura istorica și culturala bogata pentru ambele tabere, scrie click.ro. Citeste…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-o conferinta de presa ca a luat act de decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP. Pe de alta parte, intrebat daca va renunta, la randul lui, la serviciile institutiei, Tariceanu a sustinut ca va astepta explicatii din partea vicepremierului…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca Dosarul Tel Drum, in care este anchetat de catre DNA, a pornit de la declarațiile ”unor turnatori” și a spus ca nu se teme de absolut nimic pentru ca nu ar fi comis nicio infracțiune.Citește și: Liviu Dragnea lanseaza NUCLEARA: dezvaluie cum s-a…

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Angela Merkel a anuntat deja ca nu se va intalni cu presedintele american, iar motivul acestui refuz se intuieste deja de la primul rand al discursul sau de la Forumul Economic Mondial. Zambitoare, imbracata intr-un sacou albastru, Merkel urca pe podiumul albastru, deschide mapa neagra si citeste dintr-o…

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane de catre cetateni din sapte tari, si anume Yemenul, Siria, Libia, Iranul, Somalia, Coreea de Nord si Ciad. In mod punitiv, noul decret suspenda, de asemenea, intrarea…

- CNN, The New York Times, ABC, The Washington Post, Time si Newsweek sint considerate de președintele SUA drept principalele surse de știri false. Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, „arma” sa politica. Premiul intii a fost…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump a raspuns cererii de a comenta o declaratie a lui Netanyahu citata de presa israeliana: "Evaluarea mea solida este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum". Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului?…

- Se prea poate ca presedintele Macron sa fie un novice in diplomatia internationala, dar, de la venirea sa la putere, el a dat dovada de un talent deloc neglijabil in curtarea sefilor de stat si de guvern. Sa luam, de exemplu, relatiile sale cu presedintele Trump, potrivit Rador care citeaza The Times…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a fost dat in judecata, fiind acuzat de reprezentanții unor cluburi sportive de fals, uz de fals, exces de putere și abuz in funcție. Mai mult, contestatarii acestuia vor ca rezultatele alegerilor din 17 noiembrie, cand Cosac a obținut un nou mandat,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters. Adresindu-se unei multimi strinse…

- Departamentul Apararii al Statelor Unite a confirmat comanda pentru doua aparate Boeing 747-8 pentru a fi livrate in configurația necesara utilizarii lor de catre Președintele SUA. Prețul de...