Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la Tennis World USA l-au descoperit pe tizul tenismenului cu 20 de titluri de Mare Slem. Daca 'Maestrul' se poate lauda si in aceasta saptamana cu un nou record, fiind primul jucator care ajunge la 500 de saptamani petrecute in Top 2 ATP, 'Celalalt Roger Federer' are 48 de…

- Situatie ingrijoratoare provocata de gripa: in acest sezon gripal au fost inregistrate 109 decese, in conditiile in care in sezonul precedent au murit 27 de persoane. Asa arata ultima raportare a Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Primele semne care indicau ca ar putea fi o vacuta performanta au fost observate dupa lactatia a patra, cand Sorina ajunsese deja la 70.000 de litri de lapte. Pentru comparatie, media productiei unei vaci dintr-o ferma performata este de 15.000 – 20.000 de litri de lapte, iar o vaca obisnuita nu…

- Sorina este prima vaca din Romania care a produs 100.000 de litri de lapte, la ferma Agroserv Mariuta din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, productia fiind de zece ori mai mare decit a unei vaci obisnuite, informeaza agrointel.ro.

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00.Ziua de luni ne-aduce vreme neobisnuit de rece. Precipitatiile se extind…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Satu Mare, ca anul 2018 ar trebui sa fie anul in care societatea romaneasca, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog in privinta viitorului, aratand totodata ca "adevaratul act revolutionar" ar fi redarea credintei intr-un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca Sebastian Ghita a spus lucruri "foarte interesante" in interviu, iar o lectie pe care trebuie sa o inteleaga aceia care au "cochetat" cu "statul paralel" crezand ca vor fi protejati este ca…

- Daniel Metz: O sa imbunatațim oferta pentru echipa de volei feminin CEO-ul NTT Data iși dorește ca echipa sponorizata de compania IT sa aiba o creștere naturala, bazata pe jucatoare autohtone. Metz promite bani mai mulți la volei, dar vrea doar jucatoare din România. "Ținta noastra a fost…

- Emil Boc a vorbit miercuri, in cadrul Intalnirilor Europene din Transilvania, eveniment organizat de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, despre faptul ca suntem singura tara din Uniunea Europeana care traieste inca dupa o lege comunista. "Avem nevoie clar, mai mult ca niciodata, de finalizarea…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un puternic cutremur s-a produs in urma cu putine minute in Romania. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter si a fost cel mai puternic seism ce s-a produs in tara noastra in acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km),…

- Beneficiarul este un tanar care in urma cu patru ani a fost accidentat de o șoferița cu mașina inmatriculata și asigurata in Marea Britanie. Instanțele din Romania au obligat asiguratorul englez la plata unei despagubiri de 1.000.000 de euro. Victima accidentului s-a ales insa cu sechele pentru toata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur a avut loc in urma cu putin timp, in Romania. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in Buzau. Conform INFP, cutremurul din Buzau s-a produs in urma cu putin timp, la ora 12:01, si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.…

- Au ramas 24 de ore pana la cele doua partide care vor stabili ultimele doua echipe calificate in play-off: Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta pentru accederea in play-off, dar toate se tem de un "dușman" comun: temperaturile crancene cu care se confrunta Romania in ultimele zile. ...

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat, joi, suplimentarea cu inca un avion Airbus A320 a bazei sale din Cluj si suplimentarea zborurilor de pe aeroportul din Transilvania. Noua aeronavă va asigura suplimentarea cu 21 de frecvenţe săptămânale, inclusiv pe cele şapte…

- Incidentul s-a produs in urma cu cateva zile, la benzinaria Partener Rompetrol din satul brailean Albina. Se pare ca totul s-a produs din cauza fisurarii unui rezervor de benzina, in care a intrat apa. Garda de Mediu investigheaza si o potentiala poluare a panzei freatice.

- CUTREMUR PUTERNIC in apropiere de granita cu Romania. A fost resimtit in mai multe tari Un seism cu magnitudinea de 4.8 pe Richeter s-a produs in Bulgaria, tara vecina cu Romania, la 17 kilometri de Plovdiv. Initial, magnitudinea seismului a fost anuntata ca fiind de 4.8 pe Richter, iar epicentrul…

- In memoriile sale „Calator fara harta“, diplomatul Dimitrie D. Dimancescu relateaza jocurile facute la Conferinta de Pace de la Paris din 1946, unde cativa politicieni romani, grupati in jurul ministrului de externe Gheorghe Tatarescu, au sperat sa poata salva Basarabia, Transilvania, nordul Bucovinei…

- In timp ce Ionut Negoita negocia transferul sau in Rusia, la FK Ufa, Ionut Nedelcearu se relaxa in oras, alaturi de iubita sa, Adelina. In asteptarea oficializarii mutarii, fundasul si satena au luat masa la un restaurant cu specific italienesc din Capitala, unde, cel mai probabil, si-au facut planuri…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Data de 1 Decembrie 2018 va insemna lansarea celui mai important produs national din Romania, a unui produs cultural-turistic, odata cu finalizarea lucrarilor de restaurare si reamenajare a Salii Unirii, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa, administratorul public al judetului Alba, Dan Popescu.…

- In luna ianuarie 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 28.702 vehicule, arata o statistica publicata joi de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania - ACAROM. Pe modele, productia uzinei de la Mioveni se prezinta astfel: Dacia Duster 17.890 de unitati, Dacia Sandero…

- Tema conferinței a fost - The Future of Talent - motiv pentru care organizatorii au oferit prezentari și dezbateri interactive care au adus pe piața de resurse umane din Transilvania idei și concepte noi care sa adreseze schimbarea rolului HR-ului în anul 2018. Celor aproximativ 250 de participanți…

- Productia realizata in decembrie de parcul eolian CEZ, ar fi putut asigura energia verde pentru cinci orase, respectiv 46 000 de case, pentru un an de zile. In acest ritm, toate casele romanilor ar putea utiliza preponderent energie verde.

- Un sondaj ingrijorator a aparut, in Ungaria, cu doua luni inainte de alegerile parlamentare de la Budapesta. Potrivit rezultatului obținut, aproximativ 650.000 de romani din Transilvania au obținut cetațenia maghiara in ultimii șapte ani.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- S-a retras din politica, din lumina reflectoarelor… Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, in doua mandate, este acum un om simplu. Nu mai ia parte la scandalurile de pe scena politica romanesca, isi vede de viata lui, linistita si demna. Ajuns la varsta de 66 de ani, medicul chirurg are tot…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Reprezentativa Romaniei va evolua in grupa 4 a Ligii C din cadrul Ligii Natiunii, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne.Datele partidelor sunt urmatoarele: 6–8 septembrie, 9–11 septembrie, 11–13 octombrie,…

- Ce mai contin carnatii din comert pe langa coloranti obtinuti din insecte si solutie de dezghetare a drumurilor Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania) a analizat 116 tipuri de carnați comercializați in magazinele din Romania. În…

- A fost ministru al Agriculturii in Guvernul Ponta, apoi vicepremier si ministru al Mediului, in Cabinetul Grindeanu. Cofondator al ALDE, Daniel Constantin are aproape un an de cand s-a retras din reflectoarele politicii. A luat decizia dupa mega-scandalul din primavara anului trecut, cand s-a certat…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan, nr. 104 WTA, a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3,

- S-a redeschis Muzeul de Istorie din Cluj. Agenda evenimentelor pentru 2018 Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) isi redeschide portile in 2018, dupa ce a stat inchis ani de zile trecand prin diferite etape de modernizare a infrastructurii. Prima expozitie este dechisa publicului incepand…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Presedintele Parlamentului Ungariei despre afirmațiile premierului Tudose Foto: Arhiva. Presedintele Parlamentului Ungariei, Kövér László, a declarat ca trebuie sa se raspunda pe un ton calm, pasnic si tolerant afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului…

- Dupa ce luni, principalele partide politice ale comunitații maghiare din România au semnat un punct de vedere comun în ceea ce privește autonomia Ținutului Secuiesc, sâmbata comunitatea maghiara din Transilvania sarbatorește alaturi de românii, sașii și secuii de aici 450…

- Eveniment dedicat Edictului de la Turda Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Biserica Unitariana Maghiara organizeaza,…

- Reactia MAE dupa convocarea a ambasadorului roman la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe foto: Arhiva Ministerul de Externe confirma convocarea ambasadorului român la Budapesta si precizeaza ca declaratiile facute de prim-ministrul României atrag atentia asupra responsabilitatii…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- PPMT-istul a reluat, marți, la Oradea, motivele demersului de la Cluj. Desi toate cele trei formatiunil au acelasi punct de vedere pe tema autonomiei, reprezentantii lor nu au putut cadea de acord pe un plan de actiune comuna, semn ca fiecare ar vrea sa fie cea care livreaza electoratului…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- ¬Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, prezinta la targul de tehnologie Consumer Electronics Show din Las Vegas noile functionalitati ale celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat cazul politistului suspectat de pedofilie la Digi 24 tv si a concluzionat in stilul deja consacrat ca pe langa violul comis asupra victimelor neputincioase s-a mai comis un viol la adresa statutului de politist in Romania, prin neimplicarea colegilor lui…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…