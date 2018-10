Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera in oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press, scrie Mediafax.

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite sa intareasca frontiera lor comuna pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care criticase criminalitatea crescanda din tara vecina din America Latina, potrivit Le Vif, citat de Rador.

