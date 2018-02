The Virgin Throwback – 25 februarie 2018 (tracklist)

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au fost surprinși intr-o ipostaza absolut dragalașa și se pare ca internetul s-a topit dupa ei. Deși atat Lorde, cat și Jack Antonoff, solistul trupei “Fun” neaga ca ar fi ceva mai mult decat prietenie, cei doi ne dau motive sa credem altceva. I WAKE UP AND LORDE AND JACK ANTONOFF ARE DATING?...…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Cinematografia s-a orientat si spre muzica electronica! Filmele despre cultura dance se focuseaza, de obicei, pe aparitii cameleonice (“It’s All Gone Pete Tong“), sau pe rolul drogurilor si legatura dintre consumul de stupefiante si scena dance (“Human Traffic“). De la bun inceput trebuie spus ca “Berlin…

- Astazi, vineri, inima lui Alice, pe Instagram, bate pentru Ed Sheeran! “El nu trebuie sa faca absolut nimic ca sa primeasca like-uri pe Instagram. El nici macar nu stie sa-si faca selfie-uri, sa foloseasca filtre si nici instastory-uri nu l-am vazut sa faca. El, pur si simplu, poate sa stea pe un scaun…

- “All the stars”, piesa creata de Kendrick Lamar in colaborare cu SZA se bucura de un videoclip care i-a adus deja peste 11 milioane de vizualizari dar nu e creat dupa cele mai originale idei. Lansat acum o saptamana, se pare ca videoclipul este contruit din imagini furate de la Lina Iris Viktor, o artista...…

- “Man On The Run” este rezultatul unei fantastice colaborari: Dash Berlin, Cerf, Mitiska & Jaren. Acest team a depasit toate asteptarile!!! Este o piesa catchy, un masterpiece, cu un pian cald si linii bass profunde, un vocal pentru care ai…merge pana la celalalt capat al pamantului si o schimbare incredibila…

- Bella Hadid nu a avut parte de o perioada prea frumoasa din decembrie pana zilele trecute. Timp de aproape doua luni ea a fost urmarita indeaproape de un harțuitor care o amenința pe rețelele de socializare și a fost zarit in apropierea casei modelului din New York. Supermodelul a anunțat poliția joi,…

- EUROVISION 2018. Prima tara care si-a anuntat reprezentantul a fost Belgia. Postul public de televiziune VRT a ales-o in urma cu cinci luni pe Laura Groeseneken, in varsta de 27 de ani, sa reprezinte tara in competitia internationala ajunsa la cea de-a 60-a editie. Piesa pe care ea o va interpreta…

- Compania SpaceX a lansat ieri racheta Falcon Heavy in spațiu, iar primele imagini fotografiate sunt absolut uimitoare. Atat de uimitoare incat internauții le-au transformat rapid in meme-uri. Racheta Falcon Heavy a fost lansata de pe platforma Kennedy Space Center din Florida la 8:45 dimineața (22:45,…

- O noua intrebare cu un sens wild a fost pusa astazi de catre Andrei Niculae, iar mesajele pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania au venit unul dupa celalalt imediat! Ce ti-ar place sa ai la micul dejun, daca ai putea sa ai orice? Asta a fost intrebarea, iar noi am facut o selectie de raspunsuri: Victoria...…

- Daca ar fi sa spunem doar “EPIC”… ar fi de ajuns? Nu cred! Pare un sound care vine dintr-o alta lume! Dar vine din lumea asta, din Frankfurt. Tipul care a generat acest tip de aprecieri se numeste Oliver Lieb. A lansat peste 200 de productii sub diferite alias-uri si pentru diverse genuri din muzica...…

- Daca e sa vorbim despre triunghiuri amoroase, atunci cu siguranța povestea prezentata de Charlie Puth ți se va parea super amuzanta. Celebrul cantareț a divulgat ca se intalnea cu Selena Gomez, dar nu-i putea caștiga nicicum atenția. Toate acestea se intamplau in 2016, cand intre cei doi oricum parea…

- Unii oameni adopta caini sau pisici, insa alții au nevoie de animale de companie terapeutice. E și cazul unei femei care are un paun imens pentru suport emoțional. Femeia a vrut sa se urce cu animalul ei de companie la bordul unui avion United Airlines, dar a fost refuzata de compania aeriana. Stapana…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Este parte a unuia dintre cele mai cunoscute si aclamate duo-uri din muzica electronica iar recent si-a surprins fanii cu un proiect solo. Like Mike, jumatatea act-ului electronic Dimitri Vegas & Like Mike, a lansat “Memories“. Producatorul de origine belgiana, alaturi de fratele sau se afla in main-ul…

- Armin Van Buuren si-a inceput cariera de DJ in clubul Nexus din Leiden, unde a invatat sa performeze DJ set -uri lungi, care durau, de obicei, 6 sau 7 ore. In anul 1999, Armin se intalneste cu Dave Lewis care- l introduce in comunitatea DJ-ilior din Anglia si Statele Unite. Cariera sa de DJ a... View…

- Cristina Rusu și-a dorit sa vada cum se naște un hit și pentru ca ne-a scris dorința ei pe virginradio.ro in secțiunea Dare To Dream, am avut grija sa-i indeplinim dorința la unul dintre cele mai prolifice studiouri de producție din Romania: HaHaHa Production. Am plimbat-o pe Cristina prin studiourile…

- Dua Lipa lucreaza la un nou album ce va schimba regulile muzicii pop. La nici un an de la lansarea albumului de debut, artista britanica este pe val și vrea sa schimbe lumea prin muzica sa. “Ma simt atat de emoționata incat uneori fac glume despre asta”, a precizat Dua Lipa. In noul album la... View…

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- E extrem de dificil sa accepti faptul ca nimic nu dureaza. Nu pentru totdeauna! E cu atat mai greu in situația in care e vorba de oameni care au lasat ceva urme in viața noastra, fie prin simpla lor prezența, fie prin emoția pe care au reușit sa ne-o transmita. E un lucru care se... View Article

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Gerald Butler, personajul principal din filmul nou aparut “Den of Thieves”, pur și simplu nu-și poate stapani sentimentele pentru superba sa iubita in public. La lansarea filmului in LA, ce a avut loc seara trecuta, actorul scoțian și-a surprins iubita, pe nume Morgan Brown, cu un sarut pasional pe…

- Strangem “1 milion de povești despre tine”! Astazi am intrebat-o pe Camelia, cea care readuce in The Virgin Throwback piesele care au facut istorie, ce reprezinta rujul pentru ea. Iar raspunsul este o sursa buna de inspirație! Concursul cu premii AVON continua pe virginradio.ro! Incearca rujul Mark.Epic…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Din cauza reclamei care fost catalogata drept rasista, retailer-ul H&M are probleme cu tot mai mulți artiști. Rapper-ul G-Eazy este și el foarte afectat de publicitatea negativa și nu iși dorește sa mai fie implicat. “Cred ca aceasta colaborare trebuie sa inceteze”, a postat rapper-ul pe pagina sa…

- Mark Zuckerberg anunța ca agloritmul Facebook-ului se modifica, iar modul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa. CEO-ul Facebook a declarat ca vrea ca platforma pe care o conduce…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- A nins iar in deșertul Sahara, pentru a doua oara in ultimii ani. Locuitorii din micul orașel algerian Ain Sefra se confrunta in timpul verii cu temperaturi de 40 de grade Celsius, dar acum au fost surpinși de un strat generos de zapada pe dunele de nisip. Este pentru a doua oara in ultimii 40... View…

- Pentru majoritatea artiștilor romani ianuarie este luna in care iși pot lua concediu, fiind o luna cu mai puține concerte, dupa profitabila noapte de revelion. Delia ne-a obișnuit deja cu o plecare intr-o destinație exotica la fiecare inceput de an. Anul trecut a ales Thailanda, insa am mai vazut-o…

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- In topul Holiday 100, realizat de Billboard, primele zece locuri sunt o combinație tare intresanta de gusturi. Ne-am uitat la clasament sa vedem cum arata in saptamina Craciunului și am avut surpriza sa nu descoperim prea multe lansari recente. De exemplu, Sia este abia pe locul 51 cu ”Santa’s Coming…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Zayn si Gigi Hadid au primit astazi inimioara lui Alice pe Instagram. “Este o poza postata de Billboard, cu imbratisarea celor doi care formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz. Zayn si Gigi Hadid sunt impreuna de 2 ani si traiesc o frumoasa poveste de iubire.” #twosday A post shared…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Slime, plastelina care nu e chiar plastelina, a redevenit populara, la mai bine de 40 de ani de la apariție. Inventata in a doua parte a anilor 70, slime a alimentat creativitatea oamenilor și la nivel internațional in acest an, substanța gelatinoasa fiind una dintre vedetele fotografiilor postate pe…

- Cantarețul Robbie Williams a fost nevoit sa-și anuleze cateva concerte pe care trebuia sa le susțina in Rusia din cauza unei anomalii cerebrale ce i-a fost depistata la un control. Totul a inceput in luna septembrie, la un concert, cand Robbie s-a simțit rau și a dus cu greu show-ul pana la capat. “Mi-a…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar marile jocuri multiplayer au activat evenimentele sezoniere. Overwatch: Winter Wonderland (pana pe 1 ianuarie 2018) cu modurile de joc Mei’s Yeti Hunt și Mei’s Snowball Offensive, dar și skinuri unice League of Legends: Snowdown (pana pe 1 ianuarie 2018) cu…

- S-a dezvoltat atat de mult comunitatea #Instagram din București incat utilizatorii au simțit ca e timpul pentru a-și expune fotografiile intr-un loc diferit de cel virtual. Sambata la Unteatru a fost inaugurat #Binstacorner sau Bucharest InstaCorner, o expoziție a fotografilor amatori prezenți pe rețeaua…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Ștefan Toader din Buzau a visat și ne-a spus și noua care e visul lui. Ce s-a intamplat? Bineineles ca visul a devenit realitate! #daretodream Ștefan ne-a scris ca e mereu prezent pe frecvențele Virgin Radio și ca iși dorește sa mixeze in studioul nostru, asta pentru ca in adolescența a fost DJ la o…

- In dimineața asta la Virgin Tonic, Shurubel a simțit ca e important sa știm mai multe despre cine a fost Regele Mihai I al Romaniei. Majestatea s-a a incetat din viața la varsta de 96 de ani, dupa mai bine de un an și jumatate de lupta cu o boala grava. Iata ce ne-a povestit... View Article

- A fost o dimineața plina in matinalul Virgin Radio. Bogdan, Shurubel și Ionuț de la Virgin Tonic au acceptat o mare provocare: sa sune in direct 30 de Andrei și Andreea și sa ii felicite pe fiecare. Și au reușit! Fiecare ascultator a primit o urare de la Shurubel, Ionuț sau Bogdan. Printre cei pe...…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- Doctorul Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) din serialul ”Grey’s Anatomy” a cerut-o de soție pe machieuza Nichole Gustafson. Actorul a facut anunțul pe Instagram. ”Sunt cu adevarat un tip norocos și nu aș vrea sa parcurg acest drum nebunesc al vieții impreuna cu altcineva. Te iubesc. Iți mulțumesc”,…

- Supranumita ”Sufletul teatrului de estrada din Bucuresti”, Cristina Stamate s-a stins in aceasta dimineața la varsta de 71 de ani. Nascuta pe 4 februarie 1946 la București, Cristina Stamate a ajuns actrița dintr-o intamplare. Dupa ce s-a pregatit sa dea examen la Facultatea de Drept, dorindu-și sa ajunga…