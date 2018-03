The Virgin Throwback – 18 martie 2018 (tracklist)

Stiri pe aceeasi tema

- Ai Shazam pe telefon? Verifica repede clasamentul pe Romania și ai sa vezi piesa asta in top. In doar cateva zile, piesa “Best Friend” semnata de Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno a sarit pe primele locuri. Asta se datoreaza faptului ca piesa e coloana sonora a unei reclame TV. De precizat...…

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 tocmai s-a incheiat cu cel mai așteptat premiu al serii: OSCARUL pentru Cel Mai Bun Film. Distincția a fost caștigata de pelicula “The Shape of Water” in regia lui Guillermo del Torro. Filmul este marele caștigator al serii și pleaca acasa cu patru premii…

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- Martin Garrix a dezvaluit cum a intrat in industria muzicii electronice și cine este cea mai mare inspirație a lui. “Am fost inspirat sa urc pe scena muzicii electronice atunci cand am vazut show-ul lui Tiesto la Jocurile Olimpice in Atena.”, declara Martin Garrix. Declarația a avut loc dupa ce Martin…

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Karen Overton – Your Loving Arms Reflekt Feat. Delline Bass – Need To Feel Loved Pete Tong, The Heritage Orchestra & Jules Buckley and ATB – 9pm (Till I Come) Susana – Storm iiO feat. Nadia Ali – Is It Love John Digweed – Heaven Scent (Bedrock) Armin Van Buuren & Sharon Del Adel –... View Article

- La o saptamana de la lansarea single-ului “Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selecției Naționale Eurovision. “Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie, și va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Cinematografia s-a orientat si spre muzica electronica! Filmele despre cultura dance se focuseaza, de obicei, pe aparitii cameleonice (“It’s All Gone Pete Tong“), sau pe rolul drogurilor si legatura dintre consumul de stupefiante si scena dance (“Human Traffic“). De la bun inceput trebuie spus ca “Berlin…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...…

- “Man On The Run” este rezultatul unei fantastice colaborari: Dash Berlin, Cerf, Mitiska & Jaren. Acest team a depasit toate asteptarile!!! Este o piesa catchy, un masterpiece, cu un pian cald si linii bass profunde, un vocal pentru care ai…merge pana la celalalt capat al pamantului si o schimbare incredibila…

- Succesul muzicii dance din ultimul deceniu li se datoreaza in mare parte lui Armin van Buuren și Tiesto. Artistul provoaca explozii in public la fiecare concert și este pe locul cinci printre cei mai buni dj din lume. Cum gusturile publicului au evoluat, la fel s-a intamplat și cu muzica dj-ului. Intrebat…

- KYGO, dj-ul și producatorul norvegian va urca in vara pentru prima data pe scena principala a festivalului UNTOLD. KYGO a primit pentru piesele „Firestone” și „Stole the show” discuri de aur și platina in 16 țari, fapt care l-a ajutat sa devina artistul care a atins cel mai repede 1 miliard de ascultari…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Jeniffer Lopez și Alex Rodriguez au sarbatorit ieri un an de cand sunt impreuna, iar evenimentul a avut loc in cel mai prielnic moment: in timpul unui concert susținut de J. Lo. Momentele lor publice sunt destul de rare, iar acesta a fost cu totul special. J. Lo s-a oprit in timpul piesei pentru a-și...…

- Luna trecuta, autoritatea de reglementare a mass media din China a interzis muzica hip-hop, dar și ca oamenii care au tatuaje sa mai apara la televizor. Același document sugereaza ca posturile de televiziune nu ar trebui sa ofere telespectatorilor platforme “a caror inima nu este la același nivel cu…

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Daca ar fi sa spunem doar “EPIC”… ar fi de ajuns? Nu cred! Pare un sound care vine dintr-o alta lume! Dar vine din lumea asta, din Frankfurt. Tipul care a generat acest tip de aprecieri se numeste Oliver Lieb. A lansat peste 200 de productii sub diferite alias-uri si pentru diverse genuri din muzica...…

- Tiesto & Sevenn au lansat in 2017 un festival anthem, “BOOM” care a devenit un “must play” in circuitul de festival. “Olandezul zburator” a decis sa duca piesa la nivelul urmator, lansand o versiune noua, vocala. Tiesto l-a ales pe rapper-u american Gucci Mane sa-si faca treaba pe linia de voce, rezultatul…

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- Armin Van Buuren si-a inceput cariera de DJ in clubul Nexus din Leiden, unde a invatat sa performeze DJ set -uri lungi, care durau, de obicei, 6 sau 7 ore. In anul 1999, Armin se intalneste cu Dave Lewis care- l introduce in comunitatea DJ-ilior din Anglia si Statele Unite. Cariera sa de DJ a... View…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Premiera in Romania! Markus Schulz mixeaza “open to close” in Kristal Club, pe data de 3 februarie. Markus Schulz este unul dintre cei mai apreciați DJ ai planetei, cu fani in toate colțurile lumii. Ani la rand a fost in Top 10 al celor mai buni DJ pe DJ Mag, iar in 2012 a fost... View Article

- Brand-ul de haine și echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la fermecatoarea Jessica Biel: “Mai tineti minte serialul 7th Heaven? L-am urmarit cu sufletul la gura, episod cu episod. M-am intors in timp, cu poza de mai jos, intr-o perioada frumoasa. La multi ani, Beverley Mitchell si multumesc, Jessica Biel!” Happy…

- Piața Universitații și arterele centrale sunt pline de oameni care s-au adunat din toate colțurile țarii pentru a protesta la București. La ora 21:00, estimarile organizatorilor arata ca aproximativ 60.000 de persoane se afla in centrul Bucureștiului. La nivelul intregii țari, numarul celor care protesteaza…

- E extrem de dificil sa accepti faptul ca nimic nu dureaza. Nu pentru totdeauna! E cu atat mai greu in situația in care e vorba de oameni care au lasat ceva urme in viața noastra, fie prin simpla lor prezența, fie prin emoția pe care au reușit sa ne-o transmita. E un lucru care se... View Article

- Inima lui Alice, pe Insta, merge astazi la Sam Asghari! “Am gasit barbatul frumos, desi nu prea mi se invarte limba in gura sa complimentez in acest fel un barbat, dar asa este! Si frumos, si luat, norocoasa fiind nimeni alta decat Britney Spears!” When Cold water and coffee ☕️ doesn’t help with waking…

- Strangem “1 milion de povești despre tine”! Astazi am intrebat-o pe Camelia, cea care readuce in The Virgin Throwback piesele care au facut istorie, ce reprezinta rujul pentru ea. Iar raspunsul este o sursa buna de inspirație! Concursul cu premii AVON continua pe virginradio.ro! Incearca rujul Mark.Epic…

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…

- Chiar daca astazi ni se pare ceva obișnuit sa avem de ales intre zeci de nuanțe de ruj, acum 100 de ani lucrurile stateau altfel. In ani ’20, cea mai populara alegere era nuanța rosu inchis mat. In anii ’30, o data cu inventarea luciului de buze, s-a nascut tendința pentru buzele stralucitoare, iar…

- Demi Lovato este una dintre artistele care nu s-au ferit in ultimii ani sa dezvaluie mai mult decat era nevoie din corp. Pe contul ei de Instagram, artista are numeroase poze in ipostaze provocatoare și imbracata sumar. “Postez fotografii #nophotoshop pentru ca sunt mandra sa-mi arat corpul așa cum…

- Mai mult decat barbații! Cand va veni apocalipsa, s-a descoperit ca femeile vor avea mai multe șanse de supraviețuire, potrivit unui studiu al Universitații de Sud din Danemarca. Cercetatorii de acolo au analizat mai multe perioade grele, multe dintre ele fiind perioade de foamete din ultimii 300 de…

- Richard Colson Baker, cunoscut dupa numele de scena MGK sau Machine Gun Kelly, este un actor și un rapper american din Ohio. Are 27 de ani și s-a lansat in 2006. Home este o piesa aparuta in noiembrie anul trecut și are peste 45 de milioane de vizionari pe YouTube. Vine in colaborare cu X... View Article

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…

- Bazat pe bestseller-ul omonim, filmul „Minunea” (Wonder) aduce, din 29 decembrie, povestea emotionanta a lui August Pullman, un copil diferit, dar cu o inima uriasa. Pentru ca s-a nascut cu un chip diferit, a fost ferit de sistemul public de invatamant, insa acum Auggie se incapataneaza sa intre in…

- Pe parcursul acestui an, numarul oamenilor de pe planeta noastra a crescut cu 83 de milioane. Asta inseamna cam cat populatia Germaniei. La 1 ianuarie 2018, populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni, dupa cum au anuntat reprezentantii German Foundation for World Population (DSW)…

- Atatea vești proaste și știri negative in lumea asta, incat atunci cand auzi de povești cu final fericit și fapte bune, parca nu-ți vine sa crezi. Un caine labrador a fost salvat dintr-un rau inghețat in Marea Britanie de un pompier. Videoclipul a fost realizat cu o camera de acțiune montata pe casca…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- Asta chiar e …. e altceva! Dupa colaboraea cu Beyonce, pentru “Perfect Duet”, care a avut un mare succes, Ed Sheeran a mai chemat pe cineva sa-i fie alaturi pentru o reinterpretarea a single-ului de pe albumul “Divide”. De aceasta data Ed a cantat alaturi de Andrea Bocelli, iar vibe-ul pe care ți-l…