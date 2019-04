The Vamps revine și iși incanta fanii cu lansarea materialului „Missing You”, care este scris și produs in intregime de catre trupa. Impreuna cu aceasta veste, trupa iși bucura fanii și cu lansarea piesei „Right Now”, ce va fi inclusa pe album. Asculta piesa „Right Now” aici: https://umusic.lnk.to/RightNowPR EP-ul „Missing You” este deja disponibil pentru pre-comanda. In completarea acestui anunț, The Vamps intra in istorie ca singura trupa ce va inregistra performanța de a susține concerte memorabile la O2 Arena, 5 ani la rand. Mai multe detalii referitoare la bilete și datele turneului se gasesc…