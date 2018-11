Stiri pe aceeasi tema

- Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anuntat luni seara premierul Theresa May. "Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord…

- O scrisoare adresata in aceasta saptamana de catre premierul britanic Theresa May aliatului sau nord-irlandez Partidul Democratic Unionist (DUP) a provocat furie in randul micii formatiuni unioniste care a acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra ca doreste sa sacrifice unitatea britanica pentru…

- Riscul unui Brexit fara niciun acord va fi tot mai mare daca Uniunea Europeana adopta la negocieri o abordare 'deliberat intransigenta', a declarat joi, in fata parlamentarilor din Camera Comunelor, negociatorul-sef britanic Dominic Raab, citat de agentiile Press Association si EFE. El a avertizat…

- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Cu cinci luni inainte de divortul cu UE, prevazut pe 29 martie 2019, sefa Guvernului a afirmat ca ”95% din acordul retragerii” este pregatit in acest moment, dar ca ramane un punct de dezacord ”considerabil” cu privire la modul in care sa se impiedice reintroducerea unei frontiere ”dure” intre provincia…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat, ieri, noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati,...

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…