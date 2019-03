The Times: Termenul de iesire a Marii Britanii din UE va fi extins, doar daca va fi un nou referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, saluta aprobarea de ieri, de catre Parlamentul britanic, a amendamentului prin care se cere premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu Bruxelles-ul, vor fi…

- Cu doua luni inainte de Brexit, Theresa May a obtinut de la deputatii britanici un “mandat” pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar UE a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP. “A negocia o asemenea schimbare nu va fi uşor. Aceasta…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…