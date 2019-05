Stiri pe aceeasi tema

- Șefa guvernului britanic Theresa May este asteptata sa isi anunte vineri plecarea din functie, scrie joi cotidianul The Times, fara a cita surse, potrivit agentiei Reuters. Theresa May va rămâne prim-ministru pe perioada procesului în două etape prin care va fi desemnat succesorul…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa stabileasca o data pentru demisia sa saptamana viitoare, cand se va intalni cu liderii unui grup influent de parlamentari conservatori pentru a analiza viitorul ei, a declarat sambata seful grupului, Graham Brady, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Premierul britanic Theresa May este pe punctul de a-si programa retragerea din functie, sustine miercuri un jurnalist de la cotidianul The Sun, citat de Reuters. "Inteleg ca Theresa May este acum aproape de stabilirea unui calendar pentru plec...

- Presedintele Abdelaziz Bouteflika, confruntat cu proteste de masa de mai bine de o luna, ar putea demisiona in cursul acestei saptamani, posibil marti, invocand articolul 102 din Constitutie, a informat duminica postul de televiziune privat Ennahar TV care citeaza surse politice, transmite Reuters…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…