- Theresa May se confrunta cu realitatea ca membrii UE cu cea mai mare influenta sunt cei mai intransigenti la negocieri, relateaza The Times , citat de Rador. Asemenea Poloniei, Romania este preocupata de un Brexit fara acord. Sustine un compromis - mai ales daca vor fi puse in discutie viitoarele contributii…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Datele publicate, marți, de Oficiul National de Statistica (ONS) din Marea Britanie arata ca numarul cetatenilor UE care lucreaza in Regatul Unit a inregistrat cel mai semnificativ declin anual din ultimii 43 de ani, potrivit BBC. Cu toate acestea, numărul cetăţenilor români şi…

- Urmatoarele alegeri europene vor fi o batalie impotriva "democratiei liberale" care va prefata infrangerea elitelor pe tema imigratiei si o cotitura spre aripa dreapta nationalista, a previzionat premierul ungar in discursul anual pe care l-a rostit sambata in fata etnicilor maghiari, la Baile Tusnad,…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a fiecarui roman si nu trebuie politizata, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. In bilantul celor sase luni de mandat, ministrul delegat a prezentat un raport al pasilor indepliniti pana in momentul de fata in…

- Ultimii doi-trei ani au adus schimbari majore in modul in care functioneaza industria auto si cea a transporturilor in Europa. Marfa se muta tot mai des de pe camion pe tren, masinile electrice castiga teren in timp ce clientii renunta la masinile diesel, iar europenii sunt tot mai atenti la emisiile…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…

