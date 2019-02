Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Paris a respins marti orice renegociere a Acordului pentru Brexit negociat de Marea Britanie si Uniunea Europeana si a cerut Administratiei de la Londra sa faca propuneri credibile pentru Brexit, dupa votul din Parlamentul britanic de marti seara, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile înaintea ieşirii efective…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o opţiune 'suverană',…

- Parlamentul britanic trebuie sa fie „foarte atent” sa nu se indeparteze de opinia publica privind Brexitul sau risca „o instabilitate sociala reala”, a avertizat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, intr-un interviu acordat The Times, scrie Politico. Hunt, facand apel la parlamentari…

