Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- Mai multi ministri din Guvernul britanic considera ca acordul pentru Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Eurpeana (UE) este mort, dezvaluie sambata The Times, dupa ce premierul britanic nu a obtinut, la Bruxelles, „asigurarile“ pe care si le-a dorit, relateaza Reuters.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a acuzat parlamentarii britanici de o lipsa de respect fata de premierul Theresa May, scrie The Guardian, preluat de news.ro.La sfarsitul summit-ului de la Bruxelles, Tusk a comentat felul in care a fost tratata Theresa May. “Am tratat-o…

- Purtatorul de cuvant a subliniat ca Theresa May incearca sa rezolve impasul legat de acordul privind Brexit cat mai curand posibil si intentioneaza sa obtina garantiile de care are nevoie de la liderii europeni inainte de 21 ianuarie, potrivit Agerpres. Citeste si Presa, despre premierul britanic:…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminica natiunii o scrisoare in care se angajeaza sa lucreze "trup si suflet" pentru acordul sau privind Brexit, odata ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene in acest final de saptamana, transmite AFP. May, care spera…

- O scrisoare adresata in aceasta saptamana de catre premierul britanic Theresa May aliatului sau nord-irlandez Partidul Democratic Unionist (DUP) a provocat furie in randul micii formatiuni unioniste care a acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra ca doreste sa sacrifice unitatea britanica pentru a obtine…

- Sute de cetateni europeni care locuiesc in Regatul Unit si britanici stabiliti in tari ale UE au format un lant uman luni in fata Downing Street pentru a cere guvernului britanic sa le garanteze drepturile in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana, relateaza AFP. Reuniti pe…

- Financial Times: Turcia da detalii ingrozitoare despre moartea lui Jamal Khashoggi ● Handelsblatt: Noua alianța din industria auto: Ford-VW ● Il Giornale: UE a trimis o noua scrisoare Italiei: "Trebuie sa clarificati problema datoriei publice" ● Time: Austria afirma ca din motive de suveranitate nu…