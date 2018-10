Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune". Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze…

- Singurul lucru cu care toti cei implicati in problema Brexitului vor fi cu siguranta de acord e faptul ca orice intelegere cu care Theresa May s-ar intoarce de la Bruxelles va fi o umilinta de ordin national. Chiar daca premierul primeste tot ceea ce cere, si nimeni nu crede ca se va intampla asa, Marea…

- Cancelarul german a estimat miercuri ca posibilitatea unui compromis cu Londra privind o iesire organizata a Regatului Unit din Uniunea Europeana "exista in continuare", dar a avertizat ca Germania se pregateste si pentru o ruptura fara acord, potrivit Rador, care citeaza La Libre .

- Aproximativ 30-40 de parlamentari din Partidul Laburist de opozitie ar fi pregatiti sa sprijine un acord privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May incearca sa-l obtina cu Uniunea Europeana, a informat cotidianul The Times, citand parlamentari britanici neidentificati, transmite…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni. "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe ganduri pe fanii acesteia. Totul vine dupa ce au aparut zvonuri ca starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a agravat. Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei…

- Cantitatea de agent neurotoxic Noviciok pe care ar fi adus-o in Marea Britanie doi agenti ai serviciilor secrete militare ruse pentru a-l asasina pe fostul spion rus Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia, avea potentialul de a ucide circa 4.000 de persoane, scrie agerpres.ro.

- Acesta este cel mai dificil an, spune Alexandru Barbacaru, directorul Serviciului Est-Vest Services, o agentie romaneasca de ocupare a fortei de munca pentru lucratori temporari in Marea Britanie, intr-un interviu pentru The Guardian.