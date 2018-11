Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit, in…

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit,…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Uniunea Europeana, de exemplu, pare sa fie abordata ca un concurent major al SUA si tratata ca atare. La o intalnire cu premierul Marii Britanii, Theresa May, Trump a spus ca asteapta ca Regatul Unit sa iasa din UE pentru a incheia cu acesta “un accord mare si ambitios”. Nu este doar o confirmare a…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Primul ministru francez Edouard Philippe a cerut miniștrilor sai sa pregateasca masuri de intervenție in cazul in care nu se va ajunge la un acord privind Brexit, informeaza Reuters.Citește și: Stelian Tanase, analiza DURA, dupa marea nunta de la Palatul Snagov: Parca am revazut filmul Nașul…