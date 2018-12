Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial dintre SUA si China din acest an afecteaza nu doar pietele emergente si in curs de dezvoltare ci intreaga economie mondiala. Astfel, in luna octombrie, Fondul Monetar International a revizuit, in jos, la 3,7% estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de economia mondiala,…

- “Problemele Gibraltarului și pescuitului" inca “mai trebuie rezolvate", a avertizat joi Comisia Europeana, cand UE și Regatul Unit au ajuns la un acord provizoriu privind relația lor post-Brexit, cu trei zile inainte de summitul de la Bruxelles.“Statele membre (ale UE) trebuie sa lucreze și sa ajunga…

- Ca si in anii precedenti, Belgia a primit din nou, miercuri, un avertisment din partea Comisiei Europene pentru proiectul sau de buget pe 2019. Ea figureaza astfel, impreuna cu alte trei state membre (Franta, Portugalia si Slovenia) printre tarile al caror buget atrage "un risc de nerespectare" a exigentelor…

- Sustinatorii conservatori ai Brexitului intentioneaza sa atate din nou opozitia fata de acordul de retragere (din UE) al Theresei May, afirmand ca el se bazeaza pe niste temeri "defetiste" si pe niste povesti inspaimantatoare legate de iesirea din uniunea amala, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru neideplinirea Directivei privind depozitele de deseuri. 68 de gropi de gunoi neconforme sunt in continuare deschise, desi Romania avea obligatia de a le inchide si a le reabilita pana la 16 iulie 2009. Romania va trebui sa plateasca cheltuielile…

- Tot mai multe organisme financiare si analisti economici au identificat mai multe semne care prevestesc declansarea unei crize economice. Chiar si Nouriel Roubini, supranumit profetul crizei, a nominalizat cateva pericole.

- FMI estimeaza o incetinire a cresterii in 2019 la 2,5% pentru Statele Unite si +6,2% pentru China. Si mai mult, de vreme ce noile previziuni nu includ celelalte amenintari ale lui Donald Trump, printre care noi taxe pe alte marfuri chinezesti in valoare de 267 de miliarde de dolari. Asta ar echivala…

- “Impreuna cu Marine Le Pen, impartasesc viziunea unei Europe care pune in centru valorile familiei, ale vietii, demnitatii, valoarea muncii. In luna mai se va desfasura etapa finala a traseului revolutiei bunului simt, care parcurge intreaga Europa". De la Roma, Matteo Salvini, impreuna cu Marine Le…