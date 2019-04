Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului, in incercarea de a depasi impasul in care se afla discutiile cu Partidul Laburist de opozitie, potrivit unui articol aparut in ziarul the Telegraph,…

- Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra sa voteze a patra oara asupra acordului de retragere din Uniunea Europeana, potrivit unor informatii preluate de AFP de la BBC. Parlamentarii ur...

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opozitie), a cerut joi seara organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana."Premierul trebuie sa accepte public ca atat situatia acordului Brexit, cat si cea a iesirii din UE fara acord nu mai sunt optiuni…

- Cel putin 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opozitie, se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat duminica parlamentara laburista Caroline Flint, informeaza Reuters. La inceputul acestei saptamani, Partidul Laburist a anuntat ca ar sustine organizarea…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Premierul britanic Theresa May a transmis parlamentarilor ca amanarea Brexit-ului "nu va rezolva situatia". "Decizia ramane aceeasi - acordul, fara acord sau fara Brexit", a afirmat ea in sesiunea de intrebari a Parlamentului de la Londra. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a acuzat-o…

- Premierul britanic Theresa May revine luni in fata parlamentului de la Londra cu un ''Plan B'' privind Brexit-ul, dupa ce legislativul a respins saptamana trecuta cu un vot covarsitor acordul pe care guvernul de la Londra l-a convenit cu Bruxellesul, relateaza agentia Reuters intr-o prezentare a…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…