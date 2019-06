The Telegraph: Fabricanţii de arme ruşi se retrag din Venezuela ca urmare a întârzierii plăţilor/ Moscova nu abandonează însă Caracasul Fabricantii de arme rusi se retrag din Venezuela ca urmare a întârzierilor mari înregistrate la plata echipamentelor si serviciilor militare, potrivit celor comunicate ziarului Telegraph de o sursa apropiata de Ministerul rus al Apararii, luni, citeaza Rador.



Venezuela este unul din cei mai mari cumparatori de armament din Rusia din 2006, cu contracte de peste 10 miliarde de dolari pentru echipamente care includ de la mitraliere Kalasnikov, la avioane Suhoi si sisteme de rachete.

Vânzarile au ajutat la cimentarea relatiilor politice dintre Caracas si Moscova.

