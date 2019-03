Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Londra a respins si a treia oara, de aceasta data vineri, acordul de retragere a Marii Britanii din randul familiei europene. Urmare a rezultatului votului din Camera Comunelor, Donald Tusk a anuntat, via Twitter, ca a decis sa convoace un Consiliu European pe 10 aprilie. Totodata,…

- Guvernul Theresa May va cere probabil o amanare a iesirii Marii Britanii din UE de cel mult noua luni, a afirmat, ieri, un membru al Cabinetului de la Londra. „Perioada de noua luni va fi maximum; daca acordul...

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca este "regretabil" faptul ca Parlamentul britanic a respins din nou acordul de Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu UE, adaugând ca soluția pentru depașirea impasului din prezent privind Brexit este la Londra, relateaza…

- Dupa ce marti seara Parlamentul britanic a refuzat acordul privind Brexit-ul, Klaus Iohannis a facut o serie de precizari, din postura de presedinte al statului care exercita presedintia Consiliului Uniunii Europene. In primul rand, liderul de la Cotroceni a subliniat ca acordul care nu a trecut de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins marti cu o larga majoritate acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May. "Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins marti cu o larga majoritate acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May. ‘Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt…

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…