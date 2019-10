The Sun: UK da un milion de lire sterline, anual, pentru alocatiile copiilor care traiesc in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii din Marea Britanie platesc in fiecare an aproape un milion de lire sterline pentru alocațiile copiilor din Romania, susține tabloidul The Sun. Masura este catalogata drept „aburda” de catre mai multe organizații ce monitorizeaza fenomenul migrației, invocand faptul ca patru milioane de…

- Pilotii British Airways vor intra in greva timp de doua zile, incepand cu duminica noaptea, pe fondul unor nemultumiri legate de salarii si de conditiile de munca. Pasagerii sunt sfatuiti sa nu mearga la aeroporturi, iar reprezentantii companiei aeriene spun ca acestia au apelat deja la solutii…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene Michel Barnier a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere al…

- Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta". Jean-Claude Juncker a avut o conversatie prin telefon…

- Marea Britanie nu va mai trimite reprezentanti la majoritatea reuniunilor la nivelul Uniunii Europene incepand de la 1 septembrie, exceptie facand cele care "privesc interesul national", in domenii precum securitatea, a anuntat marti Ministerul pentru Brexit. Guvernul condus de Boris Johnson…

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord. Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat, joi, un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit. Programat pentru 31 octombrie, Brexit-ul ii ingrijoreaza pe cercetatorii…