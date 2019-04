Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…

- Cotidianul Die Welt comenteaza in editia de sambata cea mai recenta incercare a premierului Theresa May de a obtine din partea Uniunii Europene o amanare a Brexitului, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Potrivit unui fragment din editorialul ziarului german, "Theresa May ar putea sa intre in…

- Theresa May a anuntat miercuri ca va demisiona inaintea urmatoarei faze a negocierii Brexitului, daca deputatii ii ratifica tratatul retragerii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, care prezinta o lista de pretendenti declarati sau posibili la succesiunea din cadrul Partidului Conservator,…

- Prim-ministrul Theresa May s-a intalnit duminica la Chequers, resedinta de la tara a premierilor britanici, cu o serie de membri importanti ai Partidului Conservator si cu parlamentari rebeli pro-Brexit, pentru a discuta despre strategia sa si a identifica daca exista suficient sprijin pentru a supune…

- Un fruntas al Partidului Democrat Unionist (DUP) a prezis ca, chiar daca partidul sprijina planul Theresei May cu privire la Brexit cu ocazia celui de-al treilea vot din Camera Comunelor, el va fi respins din cauza câtorva conservatori rebeli, potrivit The Guardian, citat de Rador.Pe fondul…

- 'Partidul a fost fondat cu sprijinul meu deplin si cu intentia de a lupta in alegerile europene de pe 23 mai daca Brexit-ul nu va fi pus in aplicare pana atunci', a scris Farage intr-un articol de opinie publicat de cotidianul Daily Telegraph. 'Am spus clar de multe ori ca nu voi sta deoparte…

- Cele doua fracțiuni din Partidul Conservator, opuse pâna acum, au elaborat un Plan C pentru Brexit și au cerut sprijinul premierului Theresa May, care urma sa se duca în Irlanda de Nord, marți, ca preambul la noua ei batalie cu Uniunea Europeana, anticipata de ea însași în paginile…

- Intentionam sa adresez o pledoarie ceva mai blânda partenerilor europeni ai Marii Britanii. Chiar si în acest ceas târziu, UE27 ar trebui sa dea dovada de rabdare fata de tertipurile Brexit de la Westminster. Premiul unei despartiri amiabile - sau în cel mai bun caz o…