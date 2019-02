The sky is the limit! Les Elephants Bizarres lanseaza piesa „Skywalker”

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenium revine cu videoclipul piesei “Bon ami”, impreuna cu Mianna si Heren, unul dintre cei mai talentati producatori din Barcelona. Cu un sound fresh ce combina elemente dance si pop, single-ul este produs de catre Arsenium si Heren si compus de catre cei doi impreuna cu A. Akinchits. In regia lui…

- Colaborarea anului 2019 nu intarzie sa apara – Migos si Mustard sunt responsabili pentru lansarea single-ului „Pure Water”, un material care combina, in mod magistral, doua stiluri distincte de rap si propulseaza ascultatorul in dimensiuni muzicale inca neexplorate. „Pure Water” ii gaseste pentru prima…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- O serie de evenimente importante au loc pe scena muzicii electronice luna aceasta. Ansamblul de arta sincretica Thy Veils a lansat, inainte de Craciun, cea mai noua piesa, Neoradiant, in versiunea ei de studio. Aceasta face parte din albumul cu același nume care este inca in lucru și care devine public,…

- Anuel AA, cunoscut pentru combinarea genurilor trap si latino, face echipa cu Nicki Minaj si Bantu pentru a lansa „Familia”, o piesa molipsitoare, extrasa de pe coloana sonora a filmului Spider-Man: Into the Spider-Verse. Piesa este un adevarat exercitiu de echilbru intre cele mai indragite genuri muzicale…

- Producatorul premiat cu Grammy și compozitorul deținator al discului de platina, Breyan Isaac, lanseaza primul sau single, in care vorbește despre dragostea nemuritoare. Artistul ii da creditele soției sale, Janice, pentru inspirația versurilor din aceasta piesa sincera și delicata. „Am tot incercat…

- Amy MacDonald lanseaza „Woman Of The World: The Best Of 2007 – 2018″, o colectie ce va contine 14 dintre cele mai frumoase piese extrase de pe albumele ei anterioare, dar si doua noi materiale „Woman Of The World” si „Come Home”. Persoanele care vor achizitiona albumul in varianta super deluxe, vor…

- Voltaj lanseaza "100 de ani", o melodie ale carei versuri sunt compuse special de fanii trupei pentru aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Pe 30 noiembrie, trupa va canta piesa la Alba Iulia si va crea un flashmob special. "Pentru ca intotdeauna am avut o legatura stransa cu fanii nostri, ne-am…