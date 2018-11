Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut informații noi despre cele doua surori care au fost gasite legate una de cealalta in apele raului Hudson din New York . Cele doua și-au petrecut ultima perioada in New York, fiind cazate la hoteluri de lux, scrie Daily Mail. Șeful detectivilor NYPD, Dermot Shea, a dezvaluit, vineri, in cadrul…

- Dosarul impotriva corporatiei United Microelectronics din Taiwan, a companiei de stat Fujian Jinhua Integrated Circuit si a persoanelor inculpate face obiectul celui de-al patrulea proces impotriva spionajului chinez in Statele Unite din ultimele doua luni. Procesul penal este insotit si de o actiune…

- Echipajul de cabina le-a distribuit pasagerilor prosoape umede si le-a cerut sa-si acopere fata cu ele pentru a evita inhalarea de fum. Avionul a revenit la baza Andrews. Deocamdata nu au fost oferite detalii despre natura defectiunii tehnice si nu se stie nici daca sotia presedintelui Donald Trump…

- Trupa irlandeza U2 foloseste imagini de la diferite proteste, printre care si unele din Bucuresti in concertele sale din cadrul etapei europene a unui turneu international, subliniaza Agerpres.

- Inna și-a inceput turneul de pe continentul nord-american la New York, cu burta plina de… mancare tradiționala romaneasca! Dupa o calatorie de aproape 7.000 de kilometri, cantareața a ales sa-și potoleasca foamea cu nu hamburgeri, ci cu placinte, așa ca a cautat un restaurant basarabean. „Halta” culinara…