The Rolling Stones amână turneul american. Mick Jagger are nevoie de tratament "Ne cerem scuze pentru neplaceri provocate celor care au bilete la acele concerte. Vrem sa-i asiguram pe fani sa pastreze tichetele pentru ca vor fi valabile pentru datele reprogramate care vor fi anuntate in curand", se arata in anuntul formatiei. Mick Jagger a fost informat de medici ca nu poate merge in turneu pentru ca are nevoie de tratament. Specialistii l-au sfatuit pe solistul trupei sa astepte sa se recupereze complet pentru a se putea intoarce pe scena cat mai curand. "Imi pare rau pentru toti fanii nostri din America si Canada care au cumparat bilete, nu-mi place… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

